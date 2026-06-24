Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы

Эксминистр убежден, что польские деятели используют чувствительную для обоих обществ украинскую тематику как инструмент внутренней мобилизации электората.

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Почему Польша резко изменила свою позицию в отношении Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

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Предстоящие выборы в Польше подогревают антиукраинскую риторику Варшавы

Исторические споры стали инструментом предвыборной кампании

Украинско-польские отношения оказались перед очередным серьёзным испытанием, которое в СМИ уже окрестили "войной орденов". Дипломатический скандал разгорелся после резких заявлений президента Польши Кароля Навроцкого относительно украинской исторической политики и присвоения имени героев УПА подразделению Сил специальных операций.

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Реакция Киева оказалась беспрецедентной: четверо украинских президентов, в том числе Владимир Зеленский, вернули польские государственные награды. И хотя отдельные польские политики, в частности Дональд Туск и Радослав Сикорский, призывают снизить градус напряжения, дискуссия о пределах вмешательства Варшавы во внутренние дела Украины только набирает обороты.

Почему Польша позволяет себе диктовать суверенному государству, чьими именами называть воинские подразделения или улицы — особенно во время полномасштабной войны? Своё видение ситуации в интервью Главред изложил руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Стартовая площадка для выборов 2027 года

По мнению дипломата, корни конфликта кроются вовсе не в плоскости исторического примирения или разногласий по поводу оценки прошлого. Настоящая причина — прагматичный политический расчет польских элит в преддверии предстоящей предвыборной гонки.

"Ответ лежит на поверхности. Речь идет не об истории, не об УПА и не об Армии Крайовой — речь идет о политике", — подчеркивает Владимир Огрызко.

Экс-министр убежден, что польские деятели используют чувствительную для обоих обществ украинскую тематику как инструмент внутренней мобилизации электората. В частности, лидерские амбиции Кароля Навроцкого заставляют его играть на радикальном поле.

"На самом деле Навроцкий нацелился на предстоящие выборы и именно на антиукраинской истерии планирует строить свою будущую политическую карьеру. Выборы в Польше состоятся в следующем году, поэтому нынешняя ситуация — это своеобразный старт политической кампании, которую Навроцкий начинает уже сейчас", — отмечает дипломат.

Новая роль Украины в Европе

Огрызко добавляет, что на фоне вероятного ухода Ярослава Качиньского от активной роли главного политического лидера Навроцкий пытается капитализировать свое влияние. Он использует все доступные публичные и политические площадки для громкого старта кампании перед выборами 2027 года.

В этой ситуации украинской стороне важно понимать: нынешний кризис является временным и искусственно раздутым изнутри Польши. Однако Варшаве рано или поздно придётся умерить свою геополитическую ревность и привыкнуть к совершенно новой, субъектной и сильной роли Украины в будущей архитектуре безопасности Европы.

Что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польше — мнение эксперта

Политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что очередное обострение в отношениях между Украиной и Польшей не является случайным, а является частью долгосрочной стратегической конкуренции двух крупнейших государств региона. По его мнению, периодические скандалы вокруг исторических и политических вопросов будут возникать и в дальнейшем, независимо от политической ситуации в Киеве или Варшаве.

Эксперт отмечает, что напряженность обусловлена не только историческими противоречиями, но и геополитическими и экономическими интересами. В частности, Польша, по его словам, опасается усиления влияния Украины в ЕС и конкуренции за ресурсы и политические позиции.

"Короче говоря, главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона", — добавил Олещук.

В то же время Олещук подчеркивает, что, несмотря на такие противоречия, стратегическое сотрудничество между двумя странами сохранится, а резкие заявления отдельных политиков не всегда отражают официальную позицию Варшавы.

Скандал с орденом Белого Орла — главное

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА". Навроцкий подчеркнул, что этот орден является символом доверия польского народа и требует уважения к государственным ценностям.

Также в канцелярии президента Польши отвергли обвинения в стратегической ошибке после скандала с орденом Зеленского, подчеркнув, что решение было взвешенным и предусматривало предоставление Украине времени для изменения позиции относительно названия подразделения. Польша считает, что инициатива относительно названия подразделения "Героев УПА" стала причиной этого конфликта.

Как ранее сообщал "Главред", Владимир Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши через "Новую почту". Он также подчеркнул, что это не влияет на благодарность Украины польскому народу за поддержку в борьбе с агрессией.

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О личности: Владимир Огрызко Владимир Огрызко — украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года — проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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