Венгрия поставила под угрозу евроинтеграцию Украины и Молдовы — Politico

Венгрия выступила против направления совместного письма в Европейский совет и Европейскую комиссию.

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Венгрия перенесла переговоры с Киевом / Коллаж: Главред, фото УНИАН, ua.depositphotos.com

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Приостановлено решение, необходимое для процесса вступления Украины в ЕС

Ранее Киев и Кишинёв достигли важного этапа интеграции

Венгрия приостановила принятие одного из ключевых процедурных решений, необходимого для открытия дальнейших переговорных кластеров в процессе вступления Украины и Молдовы в Европейский союз.

Как сообщили два неназванных дипломата ЕС изданию Politico, ранее Киев и Кишинёв достигли важного этапа интеграции: 15 июня страны ЕС единогласно поддержали запуск первого официального переговорного кластера для обеих стран.

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До этого подобные решения длительное время блокировались бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который последовательно выступал против ускоренного вступления Украины в ЕС.

После открытия первого этапа Украина и Молдова заявили о планах перейти к следующим переговорным разделам уже к середине июля. Однако этот график оказался под угрозой срыва.

Во вторник Венгрия выступила против направления совместного письма в Европейский совет и Европейскую комиссию, которое должно было закрепить единую позицию всех 27 стран ЕС по дальнейшему продвижению переговоров. Будапешт оказался единственным государством, заблокировавшим инициативу, требующую полного консенсуса.

По словам дипломатов, вопрос будет вновь рассмотрен на следующей неделе. В Politico отмечают, что такая позиция соответствует осторожному подходу премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к перспективам членства Украины в Евросоюзе.

/ Инфографика: Главред

Евроинтеграция Украины - важное заявление ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина и Молдова продолжат процесс евроинтеграции в индивидуальном темпе, реализуя необходимые реформы.

По её словам, после открытия первого переговорного кластера каждая страна-кандидат самостоятельно отвечает за дальнейший прогресс.

"Как только открылся первый кластер, каждая страна-кандидат несет ответственность за себя. Поскольку они должны проводить реформы – и они должны проводить различные реформы, в зависимости от того, о какой стране-кандидате мы говорим", — отметила фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры.

Ранее сообщалось о том, что Украина готова временно отказаться от части льгот ЕС, чтобы ускорить вступление в союз, заявил вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка.

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Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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