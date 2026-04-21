В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

Главное:
- Украина готова временно отказаться от части льгот Евросоюза
- Киев готов отложить участие в Общей сельскохозяйственной политике ЕС
Украина готова временно отказаться от части льгот ЕС, чтобы ускорить вступление в союз, заявил вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка.
Как передает Bloomberg, Киев готов отложить участие в Общей сельскохозяйственной политике ЕС (CAP) на несколько лет. Это позволит снять опасения по поводу одной из самых крупных и политически чувствительных программ ЕС.
"Мы с самого начала предлагали, что можем подключиться к CAP позже, в следующем бюджетном цикле, а не сразу", – пояснил Качка.
Он отметил, что такой подход обсуждаем, и подчеркнул готовность Украины быстро выполнять требования ЕС, рассчитывая подписать соглашение о членстве уже в следующем году. После этого странам ЕС потребуется несколько лет на ратификацию.
Ранее Украина сталкивалась с разногласиями с ЕС, в частности с Польшей, по вопросам сельскохозяйственного экспорта и торговых льгот, что делает CAP одним из ключевых вопросов переговоров.
Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.
Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.
Читайте также:
- Почему Украина не должна стать членом Евросоюза: Сийярто сделал неожиданное заявление
- Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico
- США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters
Что за организация Евросоюз?
Европейский союз (Евросоюз, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".
