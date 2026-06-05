Розы будут цвести до самых заморозков: какие три вещи нужно сделать летом

Правильный уход за розами в первые дни после увядания бутонов имеет решающее значение для их повторного и пышного цветения вплоть до самой осени.

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Как обрезать и поливать розы после первой волны цветения / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Что делать с отцветшими цветами

Как правильно проводить санитарную обрезку роз

Как правильно поливать розы летом

Когда первая волна цветения роз подходит к концу и бутоны начинают увядать, наступает решающий момент для ухода за цветами. Правильные действия в первые несколько дней после увядания лепестков определяют, сможет ли куст накопить силы для повторного, еще более пышного цветения в течение всего лета и осени.

Главред выяснил, какие три ключевые задачи необходимо выполнить для достижения максимального результата и формирования здорового, сбалансированного куста.

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Зачем и как удалять отцветшие бутоны

Регулярное удаление увядших бутонов — это самый простой и бесплатный способ заставить розы цвести непрерывно до первых заморозков. Как пишет Country Living, засыхание лепестков сигнализирует растению о начале формирования семян. Если этот процесс не остановить, куст потратит всю энергию на созревание плодов, а не на закладку новых почек.

"После того, как розы отцвели, можно обрезать растения, чтобы перенаправить их энергию обратно на развитие корней и формирование новых почек", — отметил эксперт по садоводству и коммерческий директор LBS Horticulture Ричард Баркер

По его словам, это правило является обязательным для повторноцветущих сортов.

Как правильно срезать бутоны

Сначала нужно внимательно проследить главный цветочный стебель вниз до первого хорошо сформированного и крепкого листового узла. Срез выполняют непосредственно над этим листом.

Лезвие секатора желательно держать под небольшим наклоном от почки, чтобы вода после дождя или росы не задерживалась на срезе, а стекала вниз, уменьшая риск загнивания. Также стоит укорачивать слишком длинные или неровные побеги до уровня основной кроны, чтобы растение сохраняло ровную, симметричную и ухоженную форму.

Смотрите видео о том, как обрезать розу после цветения летом, чтобы она снова зацвела:

Сколько побегов нужно удалить

Эксперт по цветам компании Eflorist Дэвид Денье рекомендует полностью вырезать все больные, сухие, поврежденные или перекрещивающиеся стебли, которые растут внутрь куста. Такой шаг существенно улучшает вентиляцию и доступ солнечного света к внутренним побегам. Также важно регулярно убирать опавшие лепестки и сухую листву вокруг основания куста, поскольку растительные остатки часто становятся убежищем для личинок вредителей и спор черной пятнистости.

Виды роз / Инфографика: Главред

Как правильно поливать розы летом

Поддержание оптимального уровня влаги в почве является главным фактором восстановления сил розы, особенно в засушливые летние месяцы. Жара и активное солнце заставляют растение испарять воду в разы быстрее, чем весной.

Специалист бренда Prestige Flowers Элиз Харлок отмечает, что в период экстремально высоких температур розам может понадобиться даже ежедневный полив. При этом поверхностное опрыскивание из шланга принесет больше вреда, чем пользы, поскольку оно лишь увлажнит верхний слой земли и спровоцирует развитие грибков на листьях. Полив должен быть исключительно прикорневым и глубоким, чтобы вода достигла нижних слоев корневой системы.

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О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское издание, посвященное дому, саду и загородной жизни. Оно было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на следующие темы: дом и интерьер;

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