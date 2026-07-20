Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

Читайте в материале:
- Зачем смешивать соду с кофейной гущей
- Где эта смесь пригодится в доме
Все больше людей отказываются от агрессивной бытовой химии в пользу более экологичных и доступных способов уборки. Одним из популярных лайфхаков стало сочетание пищевой соды и использованного молотого кофе или кофейной гущи. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает издание Cronista, такую смесь используют в быту для устранения неприятных запахов, очистки различных поверхностей и ухода за сливными трубами. Эффективность этих способов может зависеть от вида загрязнения и условий использования.
Где можно применить смесь соды и кофе
Устранение неприятных запахов
Пищевая сода хорошо поглощает и частично нейтрализует некоторые запахи, а кофе обладает собственным насыщенным ароматом, который помогает их маскировать. Небольшую емкость со смесью можно поставить в холодильник, шкаф или возле мусорного ведра, чтобы уменьшить неприятный запах.
Уход за сливным отверстием
Смесь можно использовать для очистки сливного отверстия от легких загрязнений и неприятного запаха.
Для этого:
- насыпьте в слив примерно по полстакана пищевой соды и кофейной гущи;
- залейте горячей водой.
Такой способ может помочь удалить часть жировых отложений и освежить слив, однако он не устранит серьезное засорение труб.
Видео о том, как использовать кофейную гущу в саду, можно посмотреть здесь:
Очистка от жира и нагара
Если смешать пищевую соду, кофейную гущу и немного воды, получится густая паста, которую можно использовать в качестве мягкого абразивного средства.
Она подходит для очистки:
- кастрюль;
- сковород;
- решеток духовки;
- металлических поверхностей с пригоревшими остатками пищи.
Нанесите пасту губкой на загрязненную поверхность, оставьте на 5 минут, после чего тщательно смойте водой.
Перед использованием на деликатных или глянцевых поверхностях протестируйте смесь на незаметном участке, поскольку абразивные частицы могут оставить мелкие царапины.
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Об источнике: Cronista.com
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