Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

Сода и кофе образуют простую смесь, которую используют для уборки кухни и раковин. Почему этот лайфхак стал популярным и как его применять.

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Как использовать соду и кофейную гущу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Зачем смешивать соду с кофейной гущей

Где эта смесь пригодится в доме

Все больше людей отказываются от агрессивной бытовой химии в пользу более экологичных и доступных способов уборки. Одним из популярных лайфхаков стало сочетание пищевой соды и использованного молотого кофе или кофейной гущи. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Cronista, такую смесь используют в быту для устранения неприятных запахов, очистки различных поверхностей и ухода за сливными трубами. Эффективность этих способов может зависеть от вида загрязнения и условий использования.

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Где можно применить смесь соды и кофе

Устранение неприятных запахов

Пищевая сода хорошо поглощает и частично нейтрализует некоторые запахи, а кофе обладает собственным насыщенным ароматом, который помогает их маскировать. Небольшую емкость со смесью можно поставить в холодильник, шкаф или возле мусорного ведра, чтобы уменьшить неприятный запах.

Уход за сливным отверстием

Смесь можно использовать для очистки сливного отверстия от легких загрязнений и неприятного запаха.

Для этого:

насыпьте в слив примерно по полстакана пищевой соды и кофейной гущи;

залейте горячей водой.

Такой способ может помочь удалить часть жировых отложений и освежить слив, однако он не устранит серьезное засорение труб.

Видео о том, как использовать кофейную гущу в саду, можно посмотреть здесь:

Очистка от жира и нагара

Если смешать пищевую соду, кофейную гущу и немного воды, получится густая паста, которую можно использовать в качестве мягкого абразивного средства.

Она подходит для очистки:

кастрюль;

сковород;

решеток духовки;

металлических поверхностей с пригоревшими остатками пищи.

Количество кофеина в разных напитках инфографика / Главред

Нанесите пасту губкой на загрязненную поверхность, оставьте на 5 минут, после чего тщательно смойте водой.

Перед использованием на деликатных или глянцевых поверхностях протестируйте смесь на незаметном участке, поскольку абразивные частицы могут оставить мелкие царапины.

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