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Зачем смешивать соду с кофейной гущей: заменит дорогую химию

Марина Иваненко
20 июля 2026, 03:33
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Сода и кофе образуют простую смесь, которую используют для уборки кухни и раковин. Почему этот лайфхак стал популярным и как его применять.
Как использовать соду и кофейную гущу
Как использовать соду и кофейную гущу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Зачем смешивать соду с кофейной гущей
  • Где эта смесь пригодится в доме

Все больше людей отказываются от агрессивной бытовой химии в пользу более экологичных и доступных способов уборки. Одним из популярных лайфхаков стало сочетание пищевой соды и использованного молотого кофе или кофейной гущи. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Cronista, такую смесь используют в быту для устранения неприятных запахов, очистки различных поверхностей и ухода за сливными трубами. Эффективность этих способов может зависеть от вида загрязнения и условий использования.

видео дня

Где можно применить смесь соды и кофе

Устранение неприятных запахов

Пищевая сода хорошо поглощает и частично нейтрализует некоторые запахи, а кофе обладает собственным насыщенным ароматом, который помогает их маскировать. Небольшую емкость со смесью можно поставить в холодильник, шкаф или возле мусорного ведра, чтобы уменьшить неприятный запах.

Уход за сливным отверстием

Смесь можно использовать для очистки сливного отверстия от легких загрязнений и неприятного запаха.

Для этого:

  • насыпьте в слив примерно по полстакана пищевой соды и кофейной гущи;
  • залейте горячей водой.

Такой способ может помочь удалить часть жировых отложений и освежить слив, однако он не устранит серьезное засорение труб.

Видео о том, как использовать кофейную гущу в саду, можно посмотреть здесь:

Очистка от жира и нагара

Если смешать пищевую соду, кофейную гущу и немного воды, получится густая паста, которую можно использовать в качестве мягкого абразивного средства.

Она подходит для очистки:

  • кастрюль;
  • сковород;
  • решеток духовки;
  • металлических поверхностей с пригоревшими остатками пищи.
Количество кофеина в разных напитках инфографика
Количество кофеина в разных напитках инфографика / Главред

Нанесите пасту губкой на загрязненную поверхность, оставьте на 5 минут, после чего тщательно смойте водой.

Перед использованием на деликатных или глянцевых поверхностях протестируйте смесь на незаметном участке, поскольку абразивные частицы могут оставить мелкие царапины.

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Об источнике: Cronista.com

Сайт Cronista.com - это цифровая платформа аргентинского делового издания El Cronista Comercial, имеющего более чем вековую историю (основано в 1908 году). Это один из самых авторитетных источников финансовой и экономической информации в испаноязычном мире. Ресурс специализируется на анализе рынков, курсах валют, политических новостях и бизнес-аналитике. В последние годы сайт значительно расширил свою тематику, добавив разделы о стиле жизни, современных технологиях, полезных бытовых советах и научных открытиях, что позволило ему привлечь более широкую аудиторию и стать крупным информационным порталом общего интереса.

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