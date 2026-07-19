Пень сам рассыплется в труху: что достаточно засыпать внутрь

Этот метод не подойдет тем, кто хочет очистить участок уже "на завтра".

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Как удалить пень на участке без выкорчевывания / Коллаж Главред, фото: The Spruce

Вы узнаете:

С помощью чего можно убрать пень на участке

Какие шаги следует выполнить

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Удаление старого дерева на приусадебном участке - это всегда головная боль и серьёзный удар по кошельку. Помимо риска повредить дом во время спиливания, владельцы часто сталкиваются с неприятным сюрпризом: в стоимость услуг профессионалов обычно не входит выкорчевывание пня.

Попытка убрать его самостоятельно превращается в изнурительную рутину с многочасовым копанием и перетаскиванием тяжелых бревен. Однако опытные садоводы нашли хитрый, дешевый и, главное, простой способ решения этой проблемы с помощью обычного средства из аптеки или косметического магазина: соли Эпсома (английской соли), пишет Yahoo Shopping.

Химическая атака на древесину: как это работает

Хотя это средство и называют "солью", на самом деле это природное минеральное соединение магния, серы и кислорода (сульфат магния). Действуя как мощный дегидратор, соль Эпсома буквально высасывает влагу из древесины и блокирует процессы роста.

В результате корни и сам пень обезвоживаются и начинают гнить в несколько раз быстрее, чем в естественных условиях. Со временем древесина становится мягкой и губчатой, после чего её можно без лишних усилий раскрошить обычным топором или лопатой.

Пошаговая инструкция

Этот метод не подойдет тем, кто хочет очистить участок уже "на завтра". Это стратегический процесс, требующий минимум усилий, но немного терпения.

Сверление: просверлите в верхней части пня несколько глубоких отверстий (диаметром около 2,5 см и глубиной до 25 см). Чем больше отверстий - тем быстрее подействует средство.

просверлите в верхней части пня несколько глубоких отверстий (диаметром около 2,5 см и глубиной до 25 см). Чем больше отверстий - тем быстрее подействует средство. Засыпка: полностью заполните полученные отверстия сухой солью Эпсома.

полностью заполните полученные отверстия сухой солью Эпсома. Увлажнение: слегка сбрызните пень водой, чтобы минералы пропитались влагой, но не переусердствуйте, чтобы соль не вымылась.

слегка сбрызните пень водой, чтобы минералы пропитались влагой, но не переусердствуйте, чтобы соль не вымылась. Изоляция: накройте пень плотным брезентом или темной пленкой. Это защитит его от дождей и лишит солнечного света, что значительно ускорит процесс разложения.

Процедуру с засыпкой соли нужно повторять раз в несколько недель. Дерево полностью погибнет уже через пару месяцев, а вот для его полного разложения понадобится до одного года.

В чём преимущества и недостатки этого метода

Среди садоводов ведутся споры по поводу этого метода. Скептики отмечают, что способ слишком длительный и требует регулярности, а при малейшей ошибке (например, если пень плохо защитили от дождя) эффективность падает.

Однако сторонники метода подчеркивают его главное преимущество - цену. Вместо немалой суммы, потраченной на вызов спецтехники или бригаду рабочих, вы потратите средства лишь на упаковку соли Эпсома. Для тех, кто готов подождать ради экономии сил и денег, этот экологичный лайфхак может стать идеальным решением.

Смотрите видео об ещё одном похожем способе, который без выкорчевывания позволит удалить пень с участка:

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