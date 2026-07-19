Принесет покой, удачу и защитит дом: что нужно положить под подушку

Некоторые ароматы способны влиять на настроение или ощущение благополучия.

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Почему розмарин кладут под подушку / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему розмарин ассоциируется с защитой дома

Как эфирные масла влияют на настроение

На протяжении многих веков растения использовались различными культурами далеко за пределами кухни. Во многих народах им приписывают свойства, связанные со здоровьем, удачей или гармонией.

Главред решил разобраться, какое растение может защитить дом от негативной энергии.

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Какое растение способствует спокойствию и привлекает удачу

Веточку розмарина кладут под подушку перед сном в качестве символического ритуала фэн-шуй, который якобы способствует спокойствию, ясности ума и защите дома от негативной энергии, пишет La Razоn.

Розмарин с древних времен считается символом памяти, очищения и силы - в Древней Греции студенты и ораторы носили венки из этого растения, веря, что оно улучшает концентрацию. В китайской философии фэн-шуй, направленной на создание сбалансированных пространств, розмарину отводится роль элемента, поддерживающего гармоничную среду и защищающего от негативных энергий.

Сторонники ритуала приписывают ему несколько эффектов: ощущение спокойствия в конце дня, помощь в отключении от повседневного стресса благодаря аромату, символическую защиту дома, а согласно некоторым народным поверьям - даже привлечение удачи.

Как различные ароматы влияют на человека

Розмарин содержит эфирные масла - в частности, цинеол, камфору и альфа-пинен, - которые хорошо изучены именно благодаря своим ароматическим свойствам.

Исследования показывают, что определенные запахи способны влиять на настроение или ощущение благополучия, хотя результаты различаются в зависимости от индивидуальных факторов.

Как безопасно попробовать этот ритуал

Тем, кто все же хочет попробовать эту практику, рекомендуют поместить розмарин - свежий или сушеный - в дышащий тканевый мешочек, чтобы листья не попадали на постель. Также стоит соблюдать несколько простых правил.

Веточку следует заменять, как только она теряет аромат, подушку держать чистой и сухой, а от этого метода лучше отказаться при наличии аллергии или чувствительности к ароматическим растениям.

В то же время чистые эфирные масла не рекомендуется наносить непосредственно на подушку или постельное белье - они могут вызвать раздражение кожи или проблемы с дыханием, а если запах становится слишком интенсивным и мешает заснуть, веточку стоит убрать.

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Об источнике: La Razón La Razón - аргентинская ежедневная газета, которая выходит в Буэнос-Айресе с 1905 года и приобрела особую популярность в 1940-х и 1960-х годах. Издание освещает события в мире искусства, достижения спортсменов, а также предлагает материалы о здоровье, путешествиях и стиле жизни.

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