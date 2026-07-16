Кошка мяукает не просто так: 5 ошибок хозяев, которые разбивают ей сердце

Зооэксперты назвали бытовые привычки, которые ежедневно подрывают доверие животного к человеку.

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Почему кошка мяукает и избегает рук: 5 бытовых привычек, которые пугают вашего кота / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Можно ли насильно гладить кота

Как правильно проявлять ласку к кошкам

Что будет, если не играть с котом

Кошек часто считают независимыми и даже равнодушными животными. Однако на самом деле они чрезвычайно эмоциональны и привязаны к своим хозяевам. Некоторые наши повседневные привычки могут серьезно подрывать психическое состояние питомца, даже если мы этого не замечаем. Зооэксперты популярного международного проекта "Animal Wised" в видео на YouTube назвали пять типичных ошибок в обращении с кошками, которые регулярно травмируют животных и лишают их доверия к людям.

Главред выяснил, что разрушает доверие кошки.

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1. Почему нельзя игнорировать кота, когда он ищет контакта

Одной из самых больших ошибок хозяев является равнодушие в моменты, когда животное само проявляет инициативу пообщаться, или грубое отталкивание кота, пришедшего за порцией ласки.

"Когда вы игнорируете кота или отталкиваете его, вы буквально разбиваете ему сердце. Помните: в отличие от людей, у вашего питомца нет друзей на работе или хобби вне дома. Для него именно вы - это вся его семья и весь его мир", - подчеркивают специалисты.

2. Почему кошка постоянно мяукает рано утром или ночью и как на это реагировать

Крики или наказания за то, что кошка начинает громко мяукать на рассвете или посреди ночи, - это распространенная ошибка, которая только усиливает стресс животного.

"Кошки никогда не мяукают просто так, чтобы раздражать хозяина. Они делают это либо потому, что испытывают боль или голод, либо потому, что безгранично доверяют вам и пытаются сообщить о какой-то своей потребности", - объясняют эксперты Animal Wised.

Смотрите видео о том, почему кот мяукает:

Ссора в ответ на мяуканье только запутает животное и заставит его бояться собственного хозяина.

3. Можно ли насильно гладить кота и как правильно проявлять ласку

Многие люди допускают ошибку, пытаясь погладить или подержать кота на руках против его воли, когда он отдыхает или хочет побыть в одиночестве.

Кошки - это животные, которые превыше всего ценят личные границы. Они готовы принимать ласку только по собственной инициативе. Если заставлять кошку обниматься силой, можно навсегда потерять её доверие и спровоцировать агрессию в ответ.

4. Почему коту нужно личное пространство для уединения

Для кошек возможность спрятаться в уютном уголке, где их никто не тронет, - это не прихоть или проявление "плохого характера", а жизненно необходимый механизм для снятия стресса.

Если в доме нет безопасного места, где питомец может побыть в одиночестве (или если его достают из-под дивана или шкафа во время отдыха), уровень гормона стресса в его организме начинает зашкаливать. Это может привести к проблемам с мочевыделительной системой и выпадению шерсти.

5. Что будет, если не играть с котом: опасность эмоционального выгорания

Многие хозяева считают, что взрослым кошкам игрушки не нужны, и покупают их только для котят. Однако без активных игр у домашнего хищника угасают природные инстинкты.

"Кошка, с которой не играют, обречена жить в постоянной скуке и разочаровании. Это приводит к эмоциональному истощению и даже к настоящей депрессии. Животное становится апатичным, отказывается от еды или, наоборот, начинает бесконтрольно есть и спать по 20 часов в сутки", - предупреждают зооэксперты.

Регулярные 10–15 минут активной игры с лазерной указкой или "удочкой" каждый день способны полностью вернуть питомцу радость жизни.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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