Чем обработать грушу от ржавчины летом: простая схема, которая действительно работает

Агроном объяснил, как подобрать фунгицид в зависимости от погоды и спасти урожай.

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Оранжевые пятна на листьях груши - как лечить ржавчину летом и осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему летом на листьях груши появляются оранжевые пятна

Чем обработать грушу от ржавчины летом

Как развести карбамид для обработки сада

Яркие оранжевые пятна на листьях груши летом - первый и главный признак ржавчины. Эта болезнь сама по себе не проходит и со временем только прогрессирует, разрушая дерево. Чем дольше оно остается без помощи, тем сложнее будет его спасти. Известный агроном и автор популярного YouTube-канала "Дача агронома" Игорь рассказал о полной схеме лечения груши. Главный секрет в том, что выбор препаратов зависит не от внешнего вида листьев, а от погодных условий и температуры воздуха.

Главред выяснил, чем обработать грушу от ржавчины летом.

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Шаг 1. Почему летом на листьях груши появляются оранжевые пятна и как начать лечение

Прежде чем покупать какое-либо средство, специалист советует ориентироваться на термометр, а не на состояние самого дерева.

"Мы смотрим не на листья, а на погоду. Нужно знать среднесуточную температуру в вашей местности именно в день обработки", - отмечает агроном.

Для начала лечения идеальна умеренная летняя погода без экстремальной жары (около 20 °C). В таких условиях лучше всего действуют системные фунгициды общего действия (например, на основе дифеноконазола или ципродинила). Они быстро проникают в ткани растения и останавливают развитие грибка изнутри.

Следующее опрыскивание проводят через 10–14 дней. Но препарат придётся сменить, если погода изменится.

Смотрите видео о том, как избавиться от ржавчины на груше:

Шаг 2. Чем обработать грушу от ржавчины летом и как растворить коллоидную серу в жару

Если к моменту второй обработки наступило настоящее летнее потепление и температура поднялась до 23–30 °C, системные химические фунгициды становятся менее эффективными или могут обжечь листья. Тогда схему меняют.

"В жару мы обязательно используем для обработки коллоидную серу. Дозировка стандартная: примерно 70–80 граммов порошка на 10 литров воды", - советует специалист.

Лучше выбирать жидкую (суспензионную) форму коллоидной серы. Она гораздо лучше растворяется в воде, не забивает опрыскиватель и максимально равномерно покрывает каждую веточку.

Если жидкой формы нет, при приготовлении баковой смеси добавьте в воду примерно 10 граммов жидкого мыла. Оно будет действовать как прилипатель, поможет порошку раствориться и не позволит раствору быстро стекать с листьев.

Третью обработку проводят ещё через две недели. Если жара держится - снова используют серу. Если похолодало до умеренных 20 °C - возвращаются к системным фунгицидам.

Шаг 3. Как лечить ржавчину груши с помощью системных препаратов и чем опрыскивать дерево осенью

Когда температура воздуха опускается ниже 18 °C или на пороге уже стоит прохладная осень, в борьбу вступает третий тип средств.

"В прохладную погоду обязательно переходят на медные препараты, желательно на основе хлорокиси меди. Раствор готовят строго по инструкции и тщательно опрыскивают всю крону дерева", - подчеркивает агроном.

Почему можжевельник является главным источником заражения груши ржавчиной

Он указал на то, что ржавчина груши - это коварный двудомный грибок. Он не может жить только на одном дереве и обязательно мигрирует.

"Во время каждой обработки груши обязательно опрыскивайте теми же растворами все хвойные растения на участке, особенно можжевельник. Именно на можжевельнике грибок ржавчины зимует. Если его не обработать, весной споры снова полетят на вашу грушу, даже если вы её полностью вылечили летом", - предупреждает Игорь.

Шаг 4. Заключительный этап: как развести карбамид для осенней обработки сада против спор грибка

На заключительном этапе всю опавшую листву из-под больного дерева тщательно сгребают и вывозят или сжигают (утилизируют), ведь на ней остаются миллионы спор.

"Готовим крепкий раствор: 700 граммов карбамида на 10 литров воды. Этим концентратом щедро опрыскиваем обнаженную крону дерева, ствол и всю землю в приствольном круге. Такое опрыскивание буквально выжигает остатки грибка и гарантирует здоровый старт весной", - подытожил агроном.

Что любит и чего не любит груша / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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