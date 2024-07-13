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Как спасти грушу от ржавчины: садовод рассказал, чем обрабатывать дерево

Анна Ярославская
13 июля 2024, 12:36обновлено 13 июля, 14:10
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Вылечить грушу от ржавчины возможно, но для этого нужно придерживаться определенной последовательности действий и использовать правильные препараты.
Груша
Как лечить ржавчину на груше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Если листва на груше порыжела и стала опадать - самое время бить тревогу, ведь дерево серьезно заболело. Опытные садоводы рассказали, что такое ржавчина груши и какие меры борьбы нужно предпринимать.

Ранее Главред писал, что груша считается капризным садовым растением. Но если ей подобрать хорошего соседа по участку, урожай будет огромным. Читайте материал: Ветки будут ломиться от плодов: назван идеальный сосед груши для богатого урожая.

Грушевая ржавчина

На Youtube-канале "с" перечислили признаки того, что груша заболела:

  • листва порыжела и начала раньше времени опадать;
  • на обратной стороне листьев появились рожки-выросты.
Ржавчина на груше - фото
Ржавчина на груше - фото / скриншот

Ржавчина груши — это опасное грибковое заболевание, которое не только снижает урожайность, но и угрожает самому растению. Болезнь получила свое название из-за того, что грибок-возбудитель формирует на листьях груши очаги поражения, которые похожи по цвету на рыжие или красновато-желтые пятна ржавчины.

Ржавчина на груше - чем опрыскивать

Вылечить грушу от ржавчины возможно, но для этого нужно придерживаться определенной последовательности действий и использовать правильные препараты.

Какой же препарат поможет от ржавчины груши? Во-первых, ранней весной до распускания почек необходимо обработайте грушу бордоской жидкостью 1% или хлорокисью меди (ХОМ). Через пару дней дерево опрыскивают препаратом "Скор" из расчета 2 мл на 10 л воды.

Справка. Бордская жидкость — это раствор медного купороса CuSO4 · 5H2O в известковом молоке Ca(OH)2. Жидкость имеет небесно-голубой цвет и применяется в растениеводстве как фунгицид.

Во-вторых, до начале цветения необходимо повторить обработку бордоской жидкостью и "Скором".

Третья обработка этими же препаратами производится сразу после цветения.

Через 10 дней после предыдущей обработки проводится последняя обработка – в этот раз только бордоской жидкостью.

Ржавчина на груше - чем лечить

Важный пункт в лечении грушевой ржавчины - обрезка дерева.

В течение лета необходимо обрезать сильно пораженные ветви на 5–10 см ниже очага болезни. Раны зачищают до здоровой древесины, затем дезинфицируют раствором медного купороса. Потом места среза нужно обработать Гетероауксином (0,5 г на 10 л воды) и замазать садовым варом.

Кроме того, в течение всего лета раз в месяц грушу нужно поливать под корень настоем древесной золы (500 г на 10 л воды, настоять 2 суток).

Норма расхода: для взрослых деревьев – 10 л, для молодых – 4–6 л. Эта подкормка поможет груше восстанавливать силы.

Ржавчина на груше - чем лечить в августе

В последний месяц лета грушу обрабатывают препаратом "Скор" (2 мл на 10 л воды), а на следующий день - биофунгицидом "Фитолавин" (20 мл на 10 л). Эта подкормка поможет избавиться от бактерий, которые всегда сопровождают грибные болезни.

Осенью за несколько дней до листопада грушу опрыскивают препаратом "Ревус" из расчета 6 мл на 5 л воды. Он убивает патогенные грибы и восстанавливает иммунитет растения.

"Если все проделанные операции с грушей ни как не помогают, тогда попробуйте опрыскать грушу раствором коллоидной серы", - добавил Дмитрий.

Youtube-канал Молодой садовод

Youtube-канал Молодой садовод имеет 25 тысяч подписчиков и посвящен правильному уходу за садом и огородом. Его автор - садовод по имени Дмитрий.

На канале вы найдете такую информацию:

  • как правильно и чем подкармливать огородные культуры;
  • как правильно обрезать деревья в саду;
  • как правильно и чем подкармливать деревья;
  • какой химией и биопрепаратами нужно обрабатывать растения от насекомых и других паразитов.

"Главная цель канала - принести огромную пользу всем любителям сада и огорода", - отметил Дмитрий.

Сорта груш, которые устойчивы к болезням

Также садовод посоветовал устойчивые к ржавчине сорта груш: Гордзала, Гулаби, Наназири, Саило, Сахарная, Суниани, Чижовкская.

"А вот сорта Бере Арданпон, Бере Боек, Диканька зимняя, Кюре, Любимица Клаппа лучше обходите стороной – они очень сильно поражаются этой болезнью", - отметил он.

Смотрите видео - Как лечить грушу от ржавчины:

Ранее Главред писал, что горечь во вкусе - это наиболее распространенная проблема при выращивании огурцов. Причем горькие огурцы ничем не отличается от вкусных плодов. Почему же огурцы горькие? Причина заключается в неправильном поливе или посадке некачественных семян. Читайте материал: Горькие огурцы - не приговор: как вырастить вкусные плоды и что делать, если они горчат.

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