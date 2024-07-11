Горькие огурцы - не приговор: как вырастить вкусные плоды и что делать, если они горчат

Свежие огурцы незаменимы в летнем витаминном салате, однако неприятным сюрпризом для садоводов становится явная горечь. Как решить проблему?

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Почему огурцы горчат / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Огурцы выращивает практически каждый дачник, поскольку они отличаются быстрым ростом и относительной неприхотливостью. Впрочем, получить хороший урожай вкусных плодов получается не у каждого. Иногда бывает так, что огурцы горчат. В чем причина горьких огурцов и что с этим делать, рассказали на Youtube-канале "Молодой садовод".

Кстати, знали ли вы, что лучше всего собирать огурцы по утрам и при этом не стоит срывать их руками - нужно отрезать плоды. Детальнее о том, как правильно собирать урожай, читайте в нашем материале: Почему огурцы собирают по утрам: секрет опытных хозяев.

Огурцы горчат - в чем причина

Горечь во вкусе - это наиболее распространенная проблема при выращивании этого овоща. Причем горькие огурцы ничем не отличается от вкусных плодов.

Почему же огурцы горькие? Причина появления недостатка заключается в неправильном поливе или посадке некачественных семян.

Дело в том, что огурцы являются тропическим овощем и для того, чтобы они имели хорошие вкусовые качества и правильную форму, необходимо обеспечить регулярное орошение и температурный режим.

Родина огурца - тропические и субтропические районы Индии и Китая, где он до сих пор растет в естественных условиях. Тропический характер растения предполагает наличие всегда слегка увлажненного грунта и, в целом, это идеальные условия для того, чтобы огурцы хорошо росли.

"Поэтому не расстраивайтесь из-за того, что у вас горькие огурцы. Как бы мы ни старались, ни капельным поливом, ни дополнительными орошениями, ни подкормками, выращиванием в теплицах, подвязкой или другими возможными доступными средствами, мы не сможем для наших огурчиков сделать всё, как у этой культуры на родине. Поэтому вывод только один. Для того, чтобы в наших климатических широтах получился вкусный и свежий плод, нужно чтобы поработали наши селекционеры", - рассказал Дмитрий.

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По словам садовода, при холодной погоде или зное, недостаточном поливе или недостатке в почве питательных веществ в плодах образуется вещество кукурбитацин. Оно не оказывает негативного воздействия на организм человека, даже наоборот, в небольшом количестве имеет положительное влияние на работу печени и ЖКТ, а также обладает противовоспалительным действием.

Кукурбитацин в небольшом количестве присутствует во всех огурцах, но из-за небольшой дозы вещество не ощущается.

Высокая концентрация кукурбитацина - это основная причина, почему свежие огурцы бывают горькими.

Огурцы также горчат и становятся практически несъедобными, если кусты подверглись болезням и нашествию насекомых.

Заболевшие кусты, защищаясь от насекомых и болезней, начинают вырабатывать больше горького вещества и концентрируют его в плодах.

Что делать, если огурцы горькие

При засолке или консервировании кукурбитацин, придающий горечь огурцам, распадается, при этом плоды сохраняют полезные вещества и структуру мякоти.

Таким образом, если весь ваш урожай оказался горьким, выбрасывать плоды не стоит - эти огурцы подходят для заготовок. В процессе термической обработки горечь исчезнет.

Смотрите видео - Почему горчат огурцы:

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