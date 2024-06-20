Почему огурцы собирают по утрам: секрет опытных хозяев

Лучше всего собирать огурцы именно утром, и при этом не стоит срывать их руками - нужно отрезать плоды.

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Как правильно хранить огурцы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда огурцы уже созрели и пора собирать первые плоды, может возникнуть вопрос, когда же лучше всего их собирать. Не всем известно, когда лучше собирать огурцы - утром или вечером, или может днем. На самом деле лучшее для этого время - утром.

В утреннюю пору нет активного солнца, поэтому собранные в это время огурцы будут лучше храниться. После уборки плоды лучше отнести в темное и прохладное место.

Если во время уборки огурцов вы заметили слишком большой перезрелый плод, который вам не нужен для семян и уже практически не годится в пищу, то стоит его сорвать, чтобы растение не тратило свои силы на дальнейшее формирование этого плода.

Эксперт по садоводству Антонина Лесик в комментарии журналистам "Сніданку з 1+1" рассказала, когда лучше собирать огурцы. Она отмечает, что на своих грядках собирает эти плоды через день, чтобы не перерастали. Также она объяснила, как их лучше собирать.

"Лучше их отрезать, потому что если вы будете крутить веточку, вы можете повредить растение", - отметила эксперт.

Большие огурцы лучше использовать для салатов, советует она, а те, что поменьше - солить и консервировать.

"У маленьких очень упругая структура, они будут хорошо держать форму и, конечно, будут потом вам по вкусу", - добавила Лесик.

Смотрите видео о том, как правильно хранить огурцы:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Какие растения нельзя выращивать совместно/ Инфографика: Главред

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