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Нужно найти букву С среди G за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

Алёна Воронина
20 июня 2024, 10:55
78
Придется разбудить своего внутреннего детектива, чтобы максимально быстро найти правильный ответ в этой оптической иллюзии.

Девушка, загадка
Нужно найти букву С среди G за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, selfiequiz.com

Головоломки и оптические иллюзии - это больше, чем просто загадки для развлечения. С помощью таких заданий можно отлично потренировать мозг и развивать такие важные навыки, как внимательность, наблюдательность и нестандартное мышление.

Такие загадки бывают разных видов, но все они могут помочь вам проверить себя и потренировать свои способности.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать букву С среди G, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно она спряталась.

На картинке мы видим большое количество букв G в кружочках, которые расположены в столбцы и строки. На первый взгляд может казаться, что кроме них на рисунке больше нет никаких других букв, но на самом деле это не так.

Не стоит верить своему первому впечатлению, и пусть оно не вводит вас в заблуждение, ведь на картинке точно где-то есть буква С, просто она очень искусно спрятана.

Но загадку усложняет ещё и то, что её нужно разгадать всего за 5 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Загадка
Надо найти букву С среди G за 5 секунд/ selfiequiz.com

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и выполнить задание настолько быстро, как только вам удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет разгадать загадку/ selfiequiz.com

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти число 629 среди 692 смогут только люди с чрезвычайным зрением. Трудно будет отыскать спрятанное число, ведь его замаскировали очень искусно.

Также ранее мы рассказывали о загадке для самых сообразительных, в которой только единицы прочитают слово за 8 секунд. Непросто будет догадаться, какое именно слово зашифровано на картинке.

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