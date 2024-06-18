Пальчики оближете: вкуснейший способ, как замариновать кабачки

Когда есть хороший урожай кабачков, или вы приобрели этих плодов с запасом, то из них можно приготовить не только множество горячих блюд, но и холодные закуски из кабачков.
Украинский кондитер, преподаватель, телеведущая, кулинарный эксперт Елизавета Глинская рассказала, как приготовить маринованные кабачки.
Она отметила, что можно замариновать кабачок вечером, а уже утром смаковать готовое блюдо. На это уйдет примерно 10-12 часов, но можно оставить их мариноваться и на сутки.
Для приготовления маринованных кабачков понадобится:
- 1 кг кабачков,
- 1 ст. л. соли (без горки)
- 1.ч. л. сахара (без горки)
- 4-5 зубчиков чеснока
- укроп
- лавровый лист
- 1 ст. л. уксуса
Нужно взять два новых целлофановых пакетика и поставить их один в один. Маленькие кабачки помыть, порезать на небольшие продолговатые куски и положить в пакеты.
Далее нарезать укроп - можно крупными частями, мелко не нужно. После этого нарезать ломтиками и добавить чеснок, положить лавровый лист. Далее добавить лавровый лист, соль и уксус.
Когда все ингредиенты будут в пакете, нужно закрутить его конец и сильно, но осторожно потрясти, чтобы кабачки хорошо размешались в маринаде.
После этого пакет нужно оставить в холодильнике, а дальше периодически его доставать и снова перемешивать. Кабачок пустит сок и в пакете образуется жидкость, которая при встряхивании будет перемешиваться с кабачками.
"Уже через 10-12 часов кабачок будет вкусный, маринованный, ароматный. Отправляю пакет с кабачком в холодильник и жду", - отметила Глинская.
Смотрите видео о том, как замариновать кабачки:
Кто такая Лиза Глинская?
Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.
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