Пальчики оближете: вкуснейший способ, как замариновать кабачки

Кулинарный эксперт рассказала об очень простом рецепте, результат которого вас просто приятно удивит.

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Как замариновать кабачки/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда есть хороший урожай кабачков, или вы приобрели этих плодов с запасом, то из них можно приготовить не только множество горячих блюд, но и холодные закуски из кабачков.

Украинский кондитер, преподаватель, телеведущая, кулинарный эксперт Елизавета Глинская рассказала, как приготовить маринованные кабачки.

Она отметила, что можно замариновать кабачок вечером, а уже утром смаковать готовое блюдо. На это уйдет примерно 10-12 часов, но можно оставить их мариноваться и на сутки.

Для приготовления маринованных кабачков понадобится:

1 кг кабачков,

1 ст. л. соли (без горки)

1.ч. л. сахара (без горки)

4-5 зубчиков чеснока

укроп

лавровый лист

1 ст. л. уксуса

Нужно взять два новых целлофановых пакетика и поставить их один в один. Маленькие кабачки помыть, порезать на небольшие продолговатые куски и положить в пакеты.

Далее нарезать укроп - можно крупными частями, мелко не нужно. После этого нарезать ломтиками и добавить чеснок, положить лавровый лист. Далее добавить лавровый лист, соль и уксус.

Когда все ингредиенты будут в пакете, нужно закрутить его конец и сильно, но осторожно потрясти, чтобы кабачки хорошо размешались в маринаде.

После этого пакет нужно оставить в холодильнике, а дальше периодически его доставать и снова перемешивать. Кабачок пустит сок и в пакете образуется жидкость, которая при встряхивании будет перемешиваться с кабачками.

"Уже через 10-12 часов кабачок будет вкусный, маринованный, ароматный. Отправляю пакет с кабачком в холодильник и жду", - отметила Глинская.

Смотрите видео о том, как замариновать кабачки:

Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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