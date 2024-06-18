Сильный удар по здоровью и много проблем: почему вредно ложиться спать после 1 часа ночи

Ученые рассказали, почему вредно поздно ложиться спать и к каким последствиям это может привести.

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Почему вредно поздно ложиться спать/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Большое количество людей регулярно ложатся спать довольно поздно - после часа ночи или даже позже. А те, кто после этого не имеет возможности подольше поспать утром, таким образом серьезно недосыпают. Такой ритм жизни может сильно ударить по здоровью.

Какой бы ни была причина, почему вам приходится ложиться спать очень поздно, стоит понимать, что это действительно может навредить вашему самочувствию и общему состоянию организма. Издание ladbible рассказало об исследовании, которое проводили ученые в Великобритании, изучая данные 73 888 человек. Эксперты смотрели на тенденцию общего качества сна и здоровья на основе этих данных.

Результаты исследования показали, что люди, которые ложатся спать после первого часа ночи, чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем, такие как тревога и депрессия, чем те, кто ложится спать раньше этого времени.

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Доктор Индира Гурубхагаватула, профессор медицины в отделе медицины сна Университета Пенсильвании в США, которая не участвовала в исследовании, дала объяснение таким результатам. В частности, она отметила, что в течение дня вы можете чувствовать себя нормально, нормально ходить, говорить и заниматься различными делами, но передняя доля мозга очень уязвима к недосыпанию.

"Таким образом, наша способность не перепрыгивать от одной эмоции к другой, способность тормозить себя нарушается в условиях недосыпания или бодрствования очень поздно ночью. Тогда это может привести к большему негативу, большей тревоге... потому что высшие функции мозга, которые регулируют эти эмоции, притуплены", - объяснила учёная.

Что делать, если вы работаете в позднюю смену

Сон очень важен. Но если вы работаете в позднюю смену на работе и не имеете возможности раньше ложиться спать, то важно позволять себе дремать по 20-30 минут в то время, когда вам очень захочется поспать, отметила доктор Гурубхагаватула.

"Будет очень эффективно использовать это время, чтобы вздремнуть, если вы сможете. И еще одна вещь - это то, что называется предупредительным сном. Поэтому до того, как смена начнется, стоит хорошо поспать и идти на смену после хорошего отдыха", - добавила ученая.

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