УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка

Алёна Воронина
16 июня 2024, 03:30
7
Трудно будет отыскать спрятанное число, ведь его замаскировали очень искусно.

Загадка, девушка.
Надо найти число 629 среди 692 за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии помогают как проверить свою внимательность и наблюдательность, так и потренировать такие важные для каждого человека навыки. Если регулярно разгадывать такие загадки, уже очень скоро можно заметить, что каждое новое подобное задание будет казаться вам всё легче и легче.

Разгадывание подобных загадок является отличным вызовом для проверки себя и хорошей тренировкой для мозга.

видео дня

В следующей загадке нужно найти число 629 среди 692 на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спряталось это число.

На картинке мы видим большое количество чисел 692, которые расположены в строки и столбцы. На первый взгляд может казаться, будто бы кроме этих чисел на картинке больше никаких других нет. Но не стоит верить этому первому впечатлению - если внимательно присмотреться, то можно отыскать правильный ответ.

Но загадку нужно разгадать всего за 8 секунд, что делает ее еще более сложной. Придется хорошо постараться, чтобы найти число 629.

Загадка
Надо найти число 629 среди 692 за 8 секунд/ jagranjosh

Только самым внимательным удастся отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить скрытое число/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии на проверку внимательности, в которой надо за 4 секунды найти странный пирог. Непросто будет заметить, какой именно пирог среди всех остальных является "неправильным".

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти фальшивого миллионера за 5 секунд. Кто-то из присутствующих в самолете только притворяется миллионером - нужно понять, кто именно.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммите

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммите

00:16 Мир
Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

23:06 Политика
"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мира

"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мира

21:56 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список 3797

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление 3108

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах 1364

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира 1327

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мира

Последние новости

03:30

Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка

01:30

Засияет как из автосалона: каким средством отмыть салон автомобиляВидео

00:16

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммитеФото

15 июня, суббота
23:51

Принц Луи станцевал смешной танец во время официальной церемонииВидео

23:06

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мираФото

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
22:06

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мираФотоВидео

21:56

"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мираФото

21:26

ВСУ могут бить по ракетным установкам в РФ, НАТО ослабит ограничения - Столтенберг

20:58

Евро 2024 дайджест: день 1-2 - немцы уничтожили шотландцев, швейцарцы лупят венгровВидео

Реклама
20:25

План действий передадут РФ, чтобы зафиксировать реальный конец войны - ЗеленскийФото

19:29

Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

19:26

Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над "и"

19:13

Если уж мира на горизонте не видно...мнение

18:56

Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

18:53

Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

18:32

Украина массово уничтожает российскую ПВО: в Bild раскрыли противоречивую стратегию

18:06

Очень оптимистичный прогноз: будут ли выключать свет 16 июня

17:47

Оккупантов выбили с позиций: в НГУ рассказали детали мощного удара на востоке

17:29

Украина будет в НАТО, однако есть одно "но": Столтенберг удивил заявлением

16:49

Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным

Реклама
16:23

ВСУ приближаются к перелому: артиллерийское преимущество оккупантов тает - WP

16:22

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

16:00

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

15:58

Оккупанты могут перерезать "дорогу жизни": какая опасность ждет ВСУ - BILD

15:38

Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

15:01

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

14:59

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мираВидео

14:57

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

14:42

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

14:37

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

14:35

"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

14:34

Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

13:49

США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

13:29

Стараюсь доверять обещанию "но": Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

13:13

3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

13:12

Новые детали дела Шабунина: военные сообщали в ГБР о незаконных командировках и надбавках активиста

13:10

Инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта

12:56

"Завоевание земли": Шольц отреагировал на "мирный план" Путина по Украине

12:51

Врага выбили на двух направлениях, РФ захватила еще одно село на востоке – СМИ

12:28

"Мир в обмен на людей - рабство": Стефанчук злобно растоптал условия Путина

Реклама
12:25

Куда стремится мысль, туда движется тело: рецензия на мультфильм "Мыслями наизнанку 2"Видео

12:08

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

11:49

Слишком поздно: дворецкий Королевского дворца сделал смелое заявление о Гарри

11:40

Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

11:36

Гитлера на встречу в Тегеран тоже не звали: эксперт об отсутствии РФ на Саммите

11:08

Лишь единицы прочитают слово за 8 секунд: загадка для самых сообразительных

10:58

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

10:33

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

10:11

Что значит "його/її ґедзь вкусив": не все знают правильный ответВидео

10:00

Предпосылки для "мирных" переговоров: в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять