Найти число 629 среди 692 смогут только люди с необычайным зрением: сложная загадка

Трудно будет отыскать спрятанное число, ведь его замаскировали очень искусно.

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Надо найти число 629 среди 692 за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии помогают как проверить свою внимательность и наблюдательность, так и потренировать такие важные для каждого человека навыки. Если регулярно разгадывать такие загадки, уже очень скоро можно заметить, что каждое новое подобное задание будет казаться вам всё легче и легче.

Разгадывание подобных загадок является отличным вызовом для проверки себя и хорошей тренировкой для мозга.

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В следующей загадке нужно найти число 629 среди 692 на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спряталось это число.

На картинке мы видим большое количество чисел 692, которые расположены в строки и столбцы. На первый взгляд может казаться, будто бы кроме этих чисел на картинке больше никаких других нет. Но не стоит верить этому первому впечатлению - если внимательно присмотреться, то можно отыскать правильный ответ.

Но загадку нужно разгадать всего за 8 секунд, что делает ее еще более сложной. Придется хорошо постараться, чтобы найти число 629.

Надо найти число 629 среди 692 за 8 секунд/ jagranjosh

Только самым внимательным удастся отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить скрытое число/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии на проверку внимательности, в которой надо за 4 секунды найти странный пирог. Непросто будет заметить, какой именно пирог среди всех остальных является "неправильным".

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти фальшивого миллионера за 5 секунд. Кто-то из присутствующих в самолете только притворяется миллионером - нужно понять, кто именно.

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