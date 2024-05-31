УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Найти фальшивого миллионера за 5 секунд смогут лишь единицы: сложная загадка

Алёна Воронина
31 мая 2024, 07:10
172
Кто-то из присутствующих в самолете лишь притворяется миллионером - нужно понять, кто именно.

Девушка, загадка
Надо найти фальшивого миллионера за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Bright Side

Головоломки и оптические иллюзии - это отличный способ проверить свою способности в решении логических задач.

Но это не только хороший метод, как проверить себя, но и отличный способ самосовершенствования, ведь таким образом можно устроить тренировку своему мозгу, обострить свою внимательность и научиться замечать даже мелкие детали, которые не сразу попадают в наше поле зрения.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать фальшивого миллионера на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, кто именно на рисунке не является богачом, а лишь притворяется им и пытается не выделяться среди других.

На картинке мы видим трех людей, которые сидят на своих местах в самолете - это двое мужчин и одна женщина. На первый взгляд ни один из них не вызывает подозрений. Придется хорошо подумать, чтобы понять, кто из них является самозванцем.

При этом загадку нужно разгадать всего за 5 секунд, что делает ее еще более трудной. Мало кому удастся выполнить задание настолько быстро.

Загадка
Надо найти фальшивого миллионера за 5 секунд/ Bright Side

Нужно будет очень внимательно присмотреться даже к мельчайшим деталям, чтобы понять, кто именно из присутствующих на самолете на самом деле не является миллионером.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Фальшивый миллионер - это парень, который сидит в первом кресле самолета. Дело в том, что у него дешевая куртка из полиэстера, и поэтому он не может быть миллионером.

Загадка
Фальшивый миллионер - мужчина слева/ Bright Side

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой спрятанный ключ найдут за 7 секунд лишь единицы. Нужно иметь действительно "орлиное зрение", чтобы заметить, где расположен этот предмет.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений найдет льва за 8 секунд. Хищник очень искусно спрятался в кустах. Лишь единицам удастся его найти.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Киеву "Искандером": в КГВА рассказали о последствиях атаки

РФ ударила по Киеву "Искандером": в КГВА рассказали о последствиях атаки

09:11 Украина
РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер

09:00 Интервью
Прогремело около 10 взрывов: в Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар в порту

Прогремело около 10 взрывов: в Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар в порту

08:25 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как выглядела Заворотнюк перед смертью - последнее фото актрисы 42472

Как выглядела Заворотнюк перед смертью - последнее фото актрисы

Этот человек болен : известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион 12617

"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

Умерла Анастасия Заворотнюк - детали 11037

Умерла Анастасия Заворотнюк - детали

Заворотнюк полностью лишила мужа наследства: кому достанется все 6881

Заворотнюк полностью лишила мужа наследства: кому достанется все

Последние новости

09:11

РФ ударила по Киеву "Искандером": в КГВА рассказали о последствиях атаки

09:00

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерВидео

08:25

Прогремело около 10 взрывов: в Краснодарском крае РФ вспыхнул мощный пожар в порту

08:22

Непонятно, где он будет действовать: ISW о якобы разрешении Байдена бить по РФ

07:21

В Харькове ракета РФ попала в жилую пятиэтажку: пострадали 23 человека, трое - погиблиФотоВидео

Украине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - РыженкоУкраине нужно бить на 300-400 километров вглубь РФ, это заставит Кремль отвести войска - Рыженко
07:10

Найти фальшивого миллионера за 5 секунд смогут лишь единицы: сложная загадка

06:32

В Киеве прогремел взрыв: РФ ударила ракетой по столице, вспыхнул пожарФото

06:22

Российских красных линий уже никто не боитсямнение

05:36

Гороскоп на июнь 2024: Раки сменят имидж и встретят свою любовьВидео

Реклама
04:10

Ягоды будут как мармелад: идеальный рецепт клубничного варенья - просто объедениеВидео

03:35

"Это зависит от физиологических вопросов": эксперт оценил возможность устранения Путина в РФВидео

02:31

ВСУ могут начать масштабное контрнаступление: эксперт назвал 5 главных условийВидео

02:00

"Она тень Путина": предательница Лариса Долина лезет на место Аллы Пугачевой

01:30

Умерла Анастасия Заворотнюк: где упокоится актриса - фото

00:48

Много пострадавших, под завалами люди: РФ ударила по многоэтажке в ХарьковеФотоВидео

00:01

РФ срочно оттягивает пехоту и артиллерию с Херсонщины: куда перебрасывают оккупантов

30 мая, четверг
23:33

"Жизнь закончилась, я умерла": брат "Чеки" опубликовал предсмертное письмо Ирины ЦыбухФото

23:20

США разрешили бить ВСУ американским оружием по России, но с оговоркой

23:05

Все всерьез: Злата Огневич показала личные кадры из свадебного салонаВидео

22:56

Раскрыто западное оружие, которым Украина сможет наносить удары по России

Реклама
22:52

Мужа Анастасии Заворотнюк подловили в отеле: не уехал домой

22:36

Известная певица рассказала про близкую связь с Даниэлем Салемом

22:23

Отключения света вернутся: в Укрэнерго анонсировали ухудшение ситуации

21:50

ВСУ контролируют Волчанск на 70%: что происходит в городе и за городом

21:42

"Этот человек болен": известная украинская актриса рассказала об Ирине Фарион

21:42

Это должен знать каждый: какая польза от смородины и почему ее могут есть не всеВидео

21:39

Все здание в огне: на Алтае сгорела секретная дача Путина

21:15

Россия становится уязвимой для ответного ядерного ударамнение

21:04

Мощный удар в Крыму: ВСУ разбили паромную переправу оккупантов

20:57

Одним махом 4 катера: появились фантастические подробности "бавовны" в Крыму

20:55

Инструктора Франции в Украине: Макрон готовит заявление под визит Зеленского

20:28

Как уничтожить сорняки между садовым гравием: женщина удивила методомВидео

20:26

Возможны даже катаклизмы: Влад Росс назвал худшие дни для путешествий в июнеВидео

20:07

Нам повезло, что у нас есть союзники, но этого недостаточно для победымнение

20:01

Россияне в горячке восстанавливают взлетные полосы в Крыму: что происходит

19:39

Штормовой ветер и грозы: почти всю Украину будут заливать дожди

19:04

Вредители больше не проблема: мыльный раствор от тли, который спасет растенияВидео

18:51

Украина и США подпишут гарантии безопасности перед "саммитом мира" - FT

18:50

"Умер, воскрес и высмеиваю других": Потап оправдался за слова про Заворотнюк

18:36

Логистические маршруты частично перерезаны: в ВСУ раскрыли ситуацию на Харьковщине

Реклама
18:31

Настоящее благо для страны: как Заворотнюк отреагировала на победу Зеленского

18:13

Не каждый год: когда на самом деле нужно делать флюорографию и что она выявляетВидео

18:04

Сколько нужно "перемолоть" россиян, чтобы РФ закончила войну: эксперт поразил ответомВидео

17:53

Почему последние дни украинцам не выключают свет: Шмыгаль назвал причину

17:52

"Должна думать о деньгах": чем Тоня Матвиенко зарабатывает во время войны

17:42

Гороскоп на июнь-2024 от Влада Росса: чем опасен месяц и в каких делах ждать удачиЭксклюзив

17:41

Нельзя нарушать 3 запрета: что будет, если не прислушаться к приметам

17:37

"Не продавайте недвижимость со скидкой, думайте о перспективе" – эксперт новости компании

17:34

Об этом знают единицы: для чего нужны черви в природе - интересный фактВидео

17:30

Загадка для самых сообразительных: надо найти собаку за 6 секунд

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять