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Лишь единицы найдут 6 скрытых слов за 12 секунд: чрезвычайная загадка

Алёна Воронина
22 мая 2024, 19:00
84
Эти шесть слов замаскированы настолько хорошо, что трудно будет их отыскать.

Девушка, загадка
Надо найти 6 скрытых слов за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии, в которых нужно найти что-то скрытое, преимущественно достаточно сложны для разгадывания. Обычно какой-то предмет, животное или человек спрятаны настолько хорошо, что их невозможно заметить "невооруженным глазом".

Такие загадки могут пригодиться не только, если вы решили проверить свою внимательность и скорость мышления, но и в том случае, если вы решили потренировать такие важные для каждого человека навыки.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно найти шесть спрятанных слов на загадочной картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно они находятся.

На рисунке мы видим семью уток, которые вышли покататься на лыжах. Папа-селезень едет впереди всех, прокладывая своим родным лыжню, а мама-утка и их дети движутся позади.

На первый взгляд может казаться, будто бы никаких скрытых слов на картинке нет. Но не стоит доверять своему первому впечатлению - они там точно есть. Но для того, чтобы их отыскать, нужно хорошо постараться.

При этом на поиски можно потратить не более, чем 12 секунд. Мало кому удастся разгадать загадку настолько быстро.

Загадка
Надо найти 6 скрытых слов за 12 секунд/ jagranjosh

Если набраться терпения, приложить усилия и максимально сосредоточиться на задании, то вам точно удастся выполнить его за указанное время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти все шесть слов/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти ошибку за 6 секунд сможет только самый внимательный. Только самым внимательным удастся понять, что именно на картинке не так. Придется хорошо постараться, чтобы найти правильный ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой число 71 среди 77 увидят только самые внимательные. От многообразия чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Мало кому удастся очень быстро отыскать разгадку.

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