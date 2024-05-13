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Три пчелы спрятались на деревьях: лишь единицы найдут их всего за 12 секунд

Алёна Воронина
13 мая 2024, 15:38
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Трудно будет настолько быстро отыскать тайники хитрых насекомых, которые изо всех сил стараются быть незаметными.
Сад, пчела, загадка
Надо найти трех пчел на дереве за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Если вы ищете простой и не затратный по времени способ, как потренировать свой мозг, то головоломки и оптические иллюзии - это именно то, что вам нужно. Сначала такие загадки могут казаться очень сложными, но такое впечатление на долго не задержится.

Терпение и постоянная практика в разгадывании таких логических задач сделают свое дело - и уже довольно быстро вы сможете разгадывать такие загадки так, словно щелкаете орешки.

В этой оптической иллюзии нужно будет отыскать трех пчел, которые пытаются быть незаметными среди розового цвета деревьев, пишет Главред.

видео дня

Но загадка усложняется еще и тем, что разгадать ее надо всего за 12 секунд. Готовы ли вы бросить себе такой вызов?

Непросто будет настолько быстро догадаться, где же спрятались пчелы. Сперва вообще может казаться, будто бы там их нет. Но не доверяйте этому первому впечатлению - достаточно будет немного внимательнее присмотреться, и сразу станет понятно, что насекомые там есть, но просто очень искусно спрятаны.

Попробуйте во время разгадывания этой загадки быть настолько внимательными, как только вам удастся - и правильный ответ точно не ускользнет от вашего взгляда.

Загадка
Нужно найти трех пчел на дереве за 12 секунд/ unsplash.com

Чтобы проверить правильность своего ответа, можете посмотреть на картинку внизу - там мы обозначили оранжевыми кругами места, где спрятались три пчелы.

Но советуем сначала самостоятельно выполнить это задание, и только потом пролистывать эту страницу вниз. Ведь зачем подгонять события, если есть такой хороший способ проверить себя.

Загадка
Непросто будет заметить трех пчел настолько быстро/ unsplash.com

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой всего за 5 секунд нужно найти бабочку. Непросто будет заметить, где именно спряталось насекомое, ведь оно выбрало для себя очень удачное место для маскировки.

Также ранее мы рассказывали о сложной математической загадке, в которой нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд. Придется приложить усилия, чтобы догадаться, как именно добраться до отгадки. Правильный ответ просто удивит.

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