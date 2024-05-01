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Не каждый найдет 5 скрытых объектов за 15 секунд: сложная загадка на внимательность

Алёна Воронина
1 мая 2024, 22:30
Надо иметь зрение ястреба, чтобы настолько быстро отыскать все скрытые объекты на картинке.
Загадка, девушка.
Надо найти 5 скрытых объектов за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Картинки-загадки, в которых нужно отыскать какие-то скрытые предметы, объекты или людей, являются достаточно сложными для разгадывания. Обычно они строятся таким образом, чтобы отыскать правильный ответ было довольно непросто.

Но при том, что такие загадки являются хорошим способом проверить себя, они еще и являются отличным методом потренировать свои навыки решения логических задач.

В следующей загадке нужно отыскать пять спрятанных предметов на картинке, пишет jagranjosh. Нужно иметь зрение ястреба, чтобы очень быстро найти все предметы, несмотря на то, что спрятаны они очень искусно.

видео дня

На картинке показано, как папа с маленькими сыном и дочкой сажают цветы в горшки на балконе. За этим процессом наблюдает собачка, а на стуле спит котик.

Где-то на рисунке спрятано животное и четыре скрытых предмета. Непросто будет заметить, где они спрятаны.

При этом загадку нужно разгадать всего за 15 секунд, что делает ее еще сложнее.

Загадка
Надо найти 5 скрытых объектов за 15 секунд/ jagranjosh

Придется максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и выполнить задание настолько быстро, как вам только удастся.

Даем небольшую подсказку: животное, которое спрятано на картинке - это гусеница, а четыре предмета - карандаш, линейка, подкова и увеличительное стекло.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет так быстро найти все спрятанные предметы/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо за 5 секунд угадать, кто настоящий владелец яхты. Такая загадка поможет проверить свою внимательность и наблюдательность, ведь не всем удастся найти правильный ответ настолько быстро.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти коньки за 8 секунд. Только люди с чрезвычайно обостренной внимательностью отыщут коньки за такой короткий промежуток времени.

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