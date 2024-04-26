Найти компас пиратов за 23 секунды сможет только настоящий исследователь: сложная загадка

Такая загадка поможет проверить свою внимательность к деталям.

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Нужно найти компас пиратов за 23 секунды/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Различные головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом проверить свою внимательность и наблюдательность. Но это не единственная причина их популярности. Также решение таких задач помогает улучшить свои навыки, стать сообразительнее и обострить внимательность к деталям.

Разгадывание таких загадок сперва может казаться обременительным и довольно сложным. Но это только вначале. Ведь регулярная практика точно даст свои плоды, и уже через некоторое время вы сможете заметить, что такие задания будут даваться вам всё легче и легче.

В следующей загадке нужно отыскать компас на картинке, пишет jagranjosh. Сделать это будет точно непросто.

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На картинке мы видим группу пиратов, которые собрались на палубе. Капитан в зеленой повязке ругает матроса, думая, что именно он виноват в том, что где-то пропал компас.

Нужно помочь пиратам разобраться, где же на самом деле делся компас. Возможно во время разгадывания этой загадки вам удастся отбелить пиратскую репутацию матроса, и всё-таки окажется, что он не виноват в исчезновении важного предмета, без которого в море не обойтись. А возможно всё будет и наоборот, и окажется, что матрос таки виноват в исчезновении компаса.

На разгадывание загадки дается всего 23 секунды. Непросто будет справиться за это время.

Надо найти компас пиратов за 23 секунды/ Brightside

Нужно будет "заострить" свой взгляд и очень внимательно рассмотреть все детали на рисунке, даже самые мелкие. Ведь ответ может скрываться где угодно. Если пренебречь какими-то деталями и упустить их из виду, то есть риск не заметить, где же спряталась разгадка.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет заметить компас/ Brightside

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самый внимательный найдет "неправильное пирожное" за 4 секунды. Заметить пирожное, которое отличается от всех остальных, за такой короткий промежуток времени будет очень сложно.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 3 секунды. Непросто будет заметить, где именно спряталась ошибка на причудливом рисунке.

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