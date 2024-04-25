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Оптическая иллюзия для самых сообразительных: надо найти букву S за 6 секунд

Алёна Воронина
25 апреля 2024, 07:10
Только людям с самым острым зрением удастся заметить нужную букву на картинке.

Загадка, девушка.
Надо найти букву S за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: YouTube, unsplash.com

Оптические иллюзии заставляют мозг работать на полную мощность, ведь практически никогда в таких загадках правильный ответ не лежит на поверхности. Чтобы добраться до разгадки, придется сильно постараться.

Но несмотря на довольно сильную сложность, подобные загадки пользуются немалой популярностью. И это неудивительно, ведь помимо того, что они являются отличным способом полезного и веселого времяпровождения, такие задания являются еще и эффективной тренировкой для мозга.

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В следующей оптической иллюзии нужно отыскать букву S на картинке с большим количеством деталей, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спрятана эта буква, ведь многие другие символы просто будут отвлекать внимание.

При этом загадку нужно разгадать еще и за ограниченное количество времени - всего за 6 секунд, что делает ее еще более сложной.

Загадка
Надо найти букву S за 6 секунд/ YouTube

Придется быть максимально внимательными, не отвлекаться ни на что другое и спешить, чтобы выполнить задание максимально быстро.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметно найти букву S/ YouTube

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 3 секунды. Непросто будет заметить, где именно спряталась ошибка на причудливом рисунке.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только самый внимательный увидит леопарда в джунглях за 8 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятался леопард, ведь он просто мастер маскировки.

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