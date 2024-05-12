УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Отыскать воробья за 7 секунд смогут только люди со "зрением ястреба": сложная загадка

Алёна Воронина
12 мая 2024, 08:30
263
Птичка спряталась так искусно, что нужно быть действительно острозорким, чтобы ее заметить. Такая загадка - отличный способ проверить, насколько вы внимательны.

Тайна, природа, воробей
Нужно найти воробья за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Оптические иллюзии и головоломки являются отличным способом улучшить свои навыки разгадывания логических задач. Также это прекрасный метод, как обострить свою внимательность к деталям и наблюдательность.

Сначала такие загадки могут казаться очень сложными, но постоянная практика приведет к тому, что вы сможете выполнять такие задачи с легкостью и без особых усилий.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать воробья на картинке, где изображен горный пейзаж, пишет Главред.

На картинке мы видим деревья и водоем в горах. От изображения так и веет горной свежестью и ощущением простора и чистого воздуха.

На первый взгляд может казаться, что тишину не нарушает ни одно живое существо. Но это только первое впечатление. Ведь где-то там спрятался воробышек, и отыскать его - ваша задача.

Но найти птичку нужно будет очень быстро - всего за 7 секунд. Непросто будет выполнить задание настолько быстро - с этим справятся лишь единицы.

Не стоит опускать руки, если вам не удается найти воробья очень быстро - не забывайте, что эта птица очень искусна, когда речь идет о том, что нужно где-то спрятаться.

Загадка, лес, горы
Надо найти воробья за 7 секунд/ unsplash.com

Сосредоточьтесь на задании настолько сильно, как только вам удастся, ни на что не отвлекайтесь и попробуйте найти воробья побыстрее.

А когда выполните задание, можете проверить себя, посмотрев на правильный ответ, который мы оставили внизу.

Загадка, лес, горы
Воробей спрятался очень искусно/ unsplash.com

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о сложной математической загадке, в которой нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд. Придется приложить усилия, чтобы догадаться, как добраться до отгадки. Правильный ответ просто удивит.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой отыскать неправильное слово за 4 секунды смогут не все. Непросто будет заметить, где именно спряталось слово, которое написано неправильно.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России: вспыхнул сильный пожар

Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России: вспыхнул сильный пожар

09:00 Мир
Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

07:59 Украина
Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024

01:46 Stars
Все главные новости

Популярное

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря 60166

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами 38468

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88 18366

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления 13893

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступления

Последние новости

09:00

Дроны атаковали Волгоградский НПЗ в России: вспыхнул сильный пожар

09:00

Чего ждать Украине от 2024-го?мнение

08:30

Отыскать воробья за 7 секунд смогут только люди со "зрением ястреба": сложная загадка

07:59

Наступлением на Харьковщине оккупанты преследуют 3 цели: в ISW описали, чего хочет РФ

06:12

Заявление Путина ставит мир на порог ядерной войнымнение

Путин понял, что может проиграть войну, потому грозит "ядеркой" – Александр СотникПутин понял, что может проиграть войну, потому грозит «ядеркой» – Александр Сотник
04:32

Как избавиться от налета на чашках за 5 минут: опытные хозяйки поделились способом

03:04

Победитель Евровидения-2024: кто он и что о нем известноВидео

03:03

Судьба Сибири и война: эксперт спрогнозировал ход переговоров Путина и Си Цзиньпина

02:23

Только каждый пятый решит головоломку: нужно найти билет за 30 секунд

Реклама
02:12

Бахнул об сцену: победитель Евровидения 2024 разбил хрустальный кубок во время выступленияВидео

01:46

Неожиданный результат для всех: как голосовали за Украину на Евровидении 2024Видео

01:45

Евровидение-2024: кто победил - неожиданный финалВидео

01:41

Показала высший класс: победительница Евровидения 2023 удивила своим выступлением

01:30

В чем замочить рассаду перед посадкой: копеечное средство спасет весь урожайВидео

01:10

Кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024: неожиданный выбор

00:08

В Украине вырастут тарифы на свет: в Минэнерго назвали причину подорожания

11 мая, суббота
23:52

"Ночь будет очень сложная": военные говорят о серьезном продвижении РФ на Харьковщине

23:28

Финал Евровидения 2024: София Ротару призвала голосовать за Украину

23:02

В Броварах прогремел взрыв: мужчина бросил гранату в полицейскогоВидео

22:55

"Порвали" зал: как alyona alyona & Jerry Heil выступили в финале Евровидения 2024

Реклама
22:54

Финал Евровидения-2024: alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурсаВидео

22:45

Эден Голан, представляющую Израиль на Евровидении 2024, внесли в базу "Миротворец"

22:39

РФ может пойти в наступление на Сумщину: эксперт сказал, где враг формирует группировку

21:49

Происхождение путинизма из 90-х: как диктатор построил свой режиммнение

21:47

"Мобилизоваться надо всей стране": в Минобороны высказались о законе о мобилизации

21:34

Без чего нельзя идти на кладбище: мольфар назвал основное правило поминальных днейВидео

20:32

"Укрепляем позиции на Харьковщине": Зеленский сказал, где ведутся контрударные действия

20:00

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляцияВидео

19:35

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

19:31

Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертвВидео

18:59

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:51

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:33

Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

18:30

"Путин постарается нанести максимальный ущерб": Сотник назвал цели ядерных ударов РФВидео

18:16

Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

17:57

"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

17:28

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

17:25

Умер легендарный украинский спортивный журналист и комментатор

17:05

Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери

16:57

У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине

Реклама
16:31

"Сюрпризов враг не принес": в ОВА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине

15:59

Антипасха 2024: что нельзя делать 12 мая, чтобы не разгневать умерших

15:57

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

15:39

"Пэтэушник молодец": путинист Емельяненко получил на орехи за высказывание об Олимпиаде

15:07

Не в сентябре 1939 года: Галимов раскрыл настоящую дату начала 2 Мировой для УкраиныВидео

15:00

Одета позорно: Канделаки снова высмеяли за отсутствие вкуса

14:56

"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

14:31

Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей

14:02

Пророссийского участника "Евровидения" сняли с финала: что произошло

13:58

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять