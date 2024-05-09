Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

Математические головоломки - это очень сложные загадки, для разгадывания которых придется применять не только свою внимательность, но и способности в разгадывании логических задач. Частично придется вспоминать школьную программу по математике, ведь в таких загадках эти знания точно пригодятся.
Такие головоломки заставляют тех, кто пытается их разгадать, использовать сочетание математических операций, распознавание образов и логическое мышление. Только применение всех этих умений вместе поможет быстро отыскать правильный ответ.
В новой загадке нужно отгадать, какая именно цифра пропущена в одной из клеточек, сообщает Главред.
На картинке мы видим небольшую табличку, в ячейках которой записаны цифры. Но в одной из клеточек цифра отсутствует. Нужно отгадать, что именно пропущено в этой клеточке.
Стоит попробовать вычислить, какая именно закономерность изображена на картинке. Непросто будет выполнить это задание.
Но при этом загадку нужно разгадать за ограниченное количество времени - всего за 15 секунд. Лишь единицам удастся сделать это настолько быстро.
Если вам удастся быстро отыскать нужную цифру, это означает, что ваш ум обучен распознавать сложные закономерности и принимать быстрые точные решения даже в непростых условиях.
Проверить правильность вашего ответа можете внизу. Но советуем сначала самостоятельно пробовать разгадать загадку, и только потом смотреть на правильный ответ, который изображен ниже.
Правильный ответ - цифра 1.
Прочитайте цифры в первых двух строках горизонтально, каждую как одно число. Получаем 289 и 324. Далее вычислить ответ можно следующим образом: 289 - это 17x17, 324 - это 18x18. Поэтому внизу должно быть число 361, которое образуется, если 19 умножить на 19. Итак, пропущенная цифра - 1.
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой число 71 среди 77 увидят только самые внимательные. От многообразия чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Мало кому удастся очень быстро отыскать разгадку.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти "неправильное" авто за 5 секунд. Нелегко будет заметить, где именно спрятан автомобиль, который отличается от всех остальных.
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