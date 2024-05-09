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Сложная математическая загадка: нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд

Алёна Воронина
9 мая 2024, 22:33
167
Придется приложить усилия, чтобы догадаться, как именно добраться до отгадки. Правильный ответ просто удивит.
Девушка, загадка
Надо найти пропущенную цифру за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

Математические головоломки - это очень сложные загадки, для разгадывания которых придется применять не только свою внимательность, но и способности в разгадывании логических задач. Частично придется вспоминать школьную программу по математике, ведь в таких загадках эти знания точно пригодятся.

Такие головоломки заставляют тех, кто пытается их разгадать, использовать сочетание математических операций, распознавание образов и логическое мышление. Только применение всех этих умений вместе поможет быстро отыскать правильный ответ.

В новой загадке нужно отгадать, какая именно цифра пропущена в одной из клеточек, сообщает Главред.

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На картинке мы видим небольшую табличку, в ячейках которой записаны цифры. Но в одной из клеточек цифра отсутствует. Нужно отгадать, что именно пропущено в этой клеточке.

Стоит попробовать вычислить, какая именно закономерность изображена на картинке. Непросто будет выполнить это задание.

Но при этом загадку нужно разгадать за ограниченное количество времени - всего за 15 секунд. Лишь единицам удастся сделать это настолько быстро.

Если вам удастся быстро отыскать нужную цифру, это означает, что ваш ум обучен распознавать сложные закономерности и принимать быстрые точные решения даже в непростых условиях.

Загадка
Нужно найти пропущенную цифру за 15 секунд/ Главред

Проверить правильность вашего ответа можете внизу. Но советуем сначала самостоятельно пробовать разгадать загадку, и только потом смотреть на правильный ответ, который изображен ниже.

Загадка
Пропущенная цифра - 1/ Главред

Правильный ответ - цифра 1.

Прочитайте цифры в первых двух строках горизонтально, каждую как одно число. Получаем 289 и 324. Далее вычислить ответ можно следующим образом: 289 - это 17x17, 324 - это 18x18. Поэтому внизу должно быть число 361, которое образуется, если 19 умножить на 19. Итак, пропущенная цифра - 1.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой число 71 среди 77 увидят только самые внимательные. От многообразия чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Мало кому удастся очень быстро отыскать разгадку.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти "неправильное" авто за 5 секунд. Нелегко будет заметить, где именно спрятан автомобиль, который отличается от всех остальных.

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