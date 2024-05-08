Число 71 среди 77 увидят только самые внимательные: сложная загадка с "изюминкой"

От многообразия чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Мало кому удастся очень быстро отыскать разгадку.

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Надо найти число 71 среди 77/ коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом проверить свою внимательность, и одновременно потренировать такой полезный навык. Мало кто осмелится поспорить, что такие навыки, как внимательность и наблюдательность, являются важными - на самом деле мы их используем практически во всех сферах жизни, часто даже не замечая этого. Поэтому тренировка таких умений точно будет полезной каждому из нас.

Но при этом такие загадки являются и просто отличным способом, как занять свое свободное время и провести его не только весело, но и с пользой. К тому же к разгадыванию можно привлечь и своих родных и друзей - тогда это превратится в веселую игру для компании. Можно даже придумать символический приз для того, кому удастся найти правильный ответ быстрее всех.

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В следующей загадке нужно отыскать число 71 среди большого количества чисел 77. На первый взгляд может казаться, что это будет легко, но не спешите с выводами. Загадка не так проста, какой может казаться, если бросить на нее первый беглый взгляд.

Большое количество чисел 77 расположены в строки и столбцы. Для более простого и быстрого поиска можете выбрать наиболее удобную для вас тактику - осматривать поочередно либо все столбцы, либо все строки.

Но если вы хотите проверить, насколько быстро вам удастся разгадать эту загадку, то можете включить секундомер и засечь время, или воспользоваться таймером и попробовать найти правильный ответ, установив себе произвольный короткий отрезок времени.

Надо найти число 71 среди 77/ Главред

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям - возможно они также будут не прости поиграть в эту игру и проверить свою внимательность.

Правильный ответ вы найдете внизу.

Заметить отгадку будет непросто/ Главред

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с орлиным зрением найдут кота за 7 секунд. Хвостатый на самом деле находится на виду, но он настолько слился со всем, что его окружает, что увидеть животное будет непросто.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой отыскать неправильное слово за 4 секунды смогут не все. Непросто будет заметить, где именно спряталось слово, которое написано неправильно.

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