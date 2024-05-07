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Надо найти "неправильное" авто за 5 секунд: оптическая иллюзия на внимательность

Алёна Воронина
7 мая 2024, 22:08
175
Нелегко будет заметить, где именно спрятан автомобиль, который отличается от всех остальных.

Девушка, загадка
Нужно найти "неправильное" авто за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Bright Side

Оптические иллюзии - это сногсшибательные изображения, которые бросают вызов нашему восприятию. Такие иллюзии дают глубокое понимание того, как наш мозг обрабатывает сложную визуальную информацию.

Сперва такие загадки могут казаться очень сложными, но если разгадывать их регулярно, то со временем вы можете заметить, что вам удается щелкать их, словно орешки. Подобные загадки являются отличным способом как для того, чтобы проверить свои способности в разгадывании логических задач, так и для того, чтобы потренировать свои способности.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать автомобиль, который отличается от всех остальных, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим девять автомобилей светло-зеленого цвета. На первый взгляд может показаться, будто бы все авто одинаковые, но на самом деле это не так. Если хорошо присмотреться, то станет понятно, что одна машина отличается от других.

Загадка усложняется еще и тем, что ее нужно разгадать за ограниченный период времени - всего за 5 секунд. Не каждому удастся выполнить задание настолько быстро.

Загадка
Надо найти "неправильное" авто за 5 секунд/ Bright Side

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и выполнить задание настолько быстро, как только вам удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
У одного авто отличаются колеса/ Bright Side

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать неправильное слово за 4 секунды. Непросто будет заметить, где именно спряталось слово, которое написано неправильно.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти скрытую букву за 6 секунд. На самом деле правильный ответ на виду, но не каждому удастся его увидеть.

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