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Надо найти "неправильный" дом за 7 секунд: сложная загадка на внимательность

Алёна Воронина
14 мая 2024, 07:25
30
Нелегко будет понять, какой именно дом на картинке отличается от всех остальных.
Загадка
Нужно найти "неправильный" дом за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: Главред, depositphotos.com/ua

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий - это отличный способ потренировать свою внимательность максимально веселым и интересным способом. Именно поэтому такие загадки нравятся как многим детям, так и большому количеству взрослых.

Такие задания станут находкой, если вы ищете, чем занять себя в свободное время. А еще это просто хороший способ проверить свою внимательность и наблюдательность.

В следующей загадке нужно отыскать "неправильный" дом на картинке, пишет Главред.

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На первый взгляд все дома на рисунке выглядят одинаковыми. Но первое впечатление может быть ошибочным. Если внимательно присмотреться, то становится понятно, что один дом всё-таки отличается от всех остальных.

Время на разгадывание загадки ограничено - всего 7 секунд. Нелегко будет справиться за такой короткий промежуток времени.

Но если вам не удается разгадать загадку настолько быстро - не стоит расстраиваться. В таком случае просто продолжайте поиски правильного ответа в удобном для вас темпе, не обращая внимания на часы.

Загадка
Нужно найти "неправильный" дом за 7 секунд/ Главред, depositphotos.com/ua

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и отгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

После разгадывания можете проверить правильность своего ответа, посмотрев на картинку внизу. Не стоит пролистывать страницу вниз слишком быстро - сперва стоит попробовать разгадать загадку самостоятельно.

Загадка
Один из домов в нижнем ряду отличается от всех остальных/ Главред, depositphotos.com/ua

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать воробья за 7 секунд. Птичка спряталась настолько искусно, что нужно быть действительно острозорким, чтобы ее заметить. Такая загадка - отличный способ проверить, насколько вы внимательны.

Напомним, ранее мы также рассказывали о загадке, в которой всего за 5 секунд нужно найти бабочку. Непросто будет заметить, где именно спряталось насекомое, ведь оно выбрало для себя очень удачное место для маскировки.

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