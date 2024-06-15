3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

На скорость похудения человека влияет не только питание и спорт, но и такой фактор, как время года. На самом деле летнее время года также имеет значение, если вы планируете сбросить вес, и на это есть три причины.
Как объясняет тренер одной из фитнес-студий Ксения Литвинова, летом сбрасывать вес гораздо легче, чем в холодное время года - когда на улице тепло, на похудение может потребоваться меньше времени.
"Со всей уверенностью могу сказать, что именно в теплое время года процесс похудения идет намного легче и быстрее. Это происходит за счет трех факторов", - цитирует Литвинову издание prostoway.видео дня
Первый фактор - увеличивается скорость обмена веществ
Летом люди гораздо быстрее расходуют энергию, а от этого также зависит скорость обмена веществ в организме (метаболизм), что влияет на потерю веса.
Второй фактор - высокая двигательная активность и потоотделение
По словам тренера, летом у людей появляется больше возможностей совершать пешие прогулки, ездить на велосипеде и использовать другие способы активно проводить время, что в свою очередь помогает сжигать больше калорий и быстрее худеть.
Третий фактор - доступность сезонных овощей и фруктов
В теплое время года появляется возможность есть больше сезонных продуктов с большим содержанием клетчатки - овощей, фруктов и т.п. Это хорошо влияет на пищеварение и метаболизм.
Но эти факторы являются лишь дополнительными. Если не придерживаться основных правил для похудения (обеспечить себе сбалансированное питание и иметь достаточную физическую нагрузку), то похудеть будет трудно, несмотря на время года.
Кто такая Ксения Литвинова?
Ксения Литвинова – фитнес-тренер, основатель и руководитель фитнесстудии "Фактура", консультант популярных изданий и программ, преподаватель и разработчик уникальных комплексов упражнений.
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