3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

Время года также оказывает частичное влияние на то, насколько быстро удается сбросить вес.

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Почему летом легче худеть/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На скорость похудения человека влияет не только питание и спорт, но и такой фактор, как время года. На самом деле летнее время года также имеет значение, если вы планируете сбросить вес, и на это есть три причины.

Как объясняет тренер одной из фитнес-студий Ксения Литвинова, летом сбрасывать вес гораздо легче, чем в холодное время года - когда на улице тепло, на похудение может потребоваться меньше времени.

"Со всей уверенностью могу сказать, что именно в теплое время года процесс похудения идет намного легче и быстрее. Это происходит за счет трех факторов", - цитирует Литвинову издание prostoway. видео дня

Первый фактор - увеличивается скорость обмена веществ

Летом люди гораздо быстрее расходуют энергию, а от этого также зависит скорость обмена веществ в организме (метаболизм), что влияет на потерю веса.

Второй фактор - высокая двигательная активность и потоотделение

По словам тренера, летом у людей появляется больше возможностей совершать пешие прогулки, ездить на велосипеде и использовать другие способы активно проводить время, что в свою очередь помогает сжигать больше калорий и быстрее худеть.

Третий фактор - доступность сезонных овощей и фруктов

В теплое время года появляется возможность есть больше сезонных продуктов с большим содержанием клетчатки - овощей, фруктов и т.п. Это хорошо влияет на пищеварение и метаболизм.

Но эти факторы являются лишь дополнительными. Если не придерживаться основных правил для похудения (обеспечить себе сбалансированное питание и иметь достаточную физическую нагрузку), то похудеть будет трудно, несмотря на время года.

Кто такая Ксения Литвинова? Ксения Литвинова – фитнес-тренер, основатель и руководитель фитнесстудии "Фактура", консультант популярных изданий и программ, преподаватель и разработчик уникальных комплексов упражнений.

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