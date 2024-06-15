Как заморозить кукурузу: чрезвычайно простой способ, с которым справится каждый

Для того, чтобы хранить сырую кукурузу, нужно выполнить всего несколько простых действий.

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Как заморозить кукурузу/ коллаж: Главред, фото: скрин

Собранный с огорода и сада урожай хочется сохранить на как можно более долгий период времени, чтобы иметь возможность наслаждаться овощами, фруктами и другими плодами даже в холодное время года. Во многих случаях для этого пригодится морозильная камера. В частности, таким образом можно хранить свежую кукурузу.

Как сохранить кукурузу в морозильнике в целом виде? Об этом рассказывается на YouTube-канале "Семья Григоряк".

Сначала нужно очистить ее. Если стебель слишком длинный, его нужно обрезать, чтобы плод удобнее поместился в пакетик.

Для замораживания кукурузы в целом виде нужно приобрести пакетики, можно брать размером 25х30 см или 30х30 см, в зависимости от того, сколько именно штук вы планируете поместить в один пакет. Обычно в один такой пакет помещается по 6-8 штук.

После того, как кукуруза уже окажется в пакете, нужно будет вручную спустить оттуда воздух, насколько это будет возможно. После этого закрыть пакеты и наклеить этикетки с датой, чтобы знать, когда именно эти плоды будут помещены в морозильную камеру.

"Мы также наклеиваем такие этикетки и пишем, какого они года. Потому что, например, могут остаться с прошлого года такие пакетики кукурузы. Чтобы не было потом так, что старая остается из года в год, поэтому мы пишем год", - отметила автор канала.

Далее положить кукурузу в морозилку примерно на среднюю полку. Стараться класть подальше от генератора холода, потому что ей не нужно много холода.

"Когда вы уже будете готовить такую кукурузу, то ее нужно сразу класть в кипяток. Не ждать, чтобы она разморозилась, а класть сразу в кипящую воду, и она так очень хорошо приготовится и будет, как свежая", - объяснила автор канала.

Смотрите видео о том, как заморозить кукурузу:

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