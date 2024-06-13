Зачем чистить язык: мало кто об этом догадывается

Чистить нужно не только зубы, но и язык, ведь на нем скапливается налет, который может навредить нашему здоровью.

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Зачем чистить язык/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Гигиена полости рта для многих людей часто заканчивается на чистке зубов, и нередко мало кто догадывается, что этого недостаточно. На самом деле нужно также чистить язык, и такое действие очень важно для нашего здоровья.

Зачем чистить язык? Дело в том, что на языке в течение дня, после ночи, а также после еды может образовываться налет. Поэтому важно ежедневно проводить очистку этого налета.

Первая причина, почему нужно чистить язык - это предотвращает кариес. Ведь в налете могут накапливаться бактерии, которые также являются одной из причин возникновения кариеса. Вторая причина, почему стоит чистить язык - потому что в случае присутствия на нем налета уменьшается чувствительность этого органа к различным вкусам, и в результате человек может не в полной мере чувствовать вкусы блюд, которые потребляет. Третья причина заключается в том, что накопление налета может вызвать возникновение неприятного запаха изо рта.

Но также стоит помнить о том, что налет может быть "здоровым" и "нездоровым". Первый исчезает после чистки, может образовываться в течение дня, но никак не пахнет и не беспокоит. "Нездоровый" налет имеет запах, во время чистки языка может плохо удаляться, а после чистки очень быстро образовываться снова, имеет характерный желто-коричневый или другой цвет. Второй вид налета может свидетельствовать о наличии определенных заболеваний, поэтому при его наличии и вместе с тем наличии других симптомов стоит обратиться на консультацию к врачу.

Как часто можно чистить язык? Язык в домашних условиях нужно чистить ежедневно. Для этого существуют различные инструменты. Например, на многих зубных щетках с обратной стороны есть специальная щеточка. Также существуют специальные скребки и насадки к ирригаторам.

"Стоит заметить, что утром язык может иметь белый налет даже в норме за счет того, что идут другие механизмы пищеварения. И это такие определенные утренние изменения, которые есть и на зубах, когда мы просыпаемся... Так же обычная зубная щетка может быть гаджетом для чистки языка, но для этого щетка должна быть не очень жесткой, и очистку ею нужно делать очень нежно", - рассказала врач-терапевт Марьяна Селюк в "Сніданку з 1+1".

Смотрите видео о том, как определить состояние здоровья по цвету языка:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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