Что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало кто знает истинное значение

Выражение "ні Богу свічка, ні чортові кочерга" сохранилось до нашего времени с давних времен. Но сегодня уже мало кто знает его точное значение.
Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает этот фразеологизм и как правильно его использовать в украинском языке.
"Ні Богові свічка, ні чортові кочерга" - слышали такое выражение? А знаете, что оно означает? Так говорят о чем-то, что не имеет никакой пользы. А еще так говорят о человеке, совсем неприметном и посредственном. Запомните - "ні Богові свічка, ні чортові кочерга", - объяснила Багний.
Смотрите видео с объяснением, что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга":
@sametak1064 Ні Богові свічка, ні чортові кочерга... Знаете, что это значит? #правильноукраїнською#мова#українськийтікток#українськамова#фразеологизмы♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "газировка". Неправильно говорить "газіровка" - в украинском языке такого слова нет.
Также ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "металобрух" - неправильно. Это слово кажется очень привычным, но стоит его избегать, ведь так говорить неправильно.
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