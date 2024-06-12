Что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало кто знает истинное значение

В наше время это выражение используется реже, поэтому не всем известно его точное значение.

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Что значит "ні Богові свічка, ні чортові кочерга"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Выражение "ні Богу свічка, ні чортові кочерга" сохранилось до нашего времени с давних времен. Но сегодня уже мало кто знает его точное значение.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает этот фразеологизм и как правильно его использовать в украинском языке.

"Ні Богові свічка, ні чортові кочерга" - слышали такое выражение? А знаете, что оно означает? Так говорят о чем-то, что не имеет никакой пользы. А еще так говорят о человеке, совсем неприметном и посредственном. Запомните - "ні Богові свічка, ні чортові кочерга", - объяснила Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, как сказать на украинском "газировка". Неправильно говорить "газіровка" - в украинском языке такого слова нет.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему говорить "металобрух" - неправильно. Это слово кажется очень привычным, но стоит его избегать, ведь так говорить неправильно.

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