Какие вещи нельзя стирать вместе ни в коем случае: правила, которые важно знать всем

Если не придерживаться этих нескольких правил, то есть риск непоправимо испортить вещи, и их придется выбросить.

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Какие вещи нельзя стирать вместе/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Во время стирки одежды удобнее всего было бы закинуть все вещи в стиральную машину, не тратя время на сортировку. Но такое отношение к вещам может закончиться негативными последствиями, ведь некоторые вещи ни в коем случае нельзя стирать вместе.

Перед стиркой особое внимание стоит обратить на то, какие вещи нельзя стирать вместе. Ведь если они "встретятся" в барабане стиральной машины, то это может привести к их повреждению. И в некоторых случаях это может привести даже к тому, что некоторые вещи будут непоправимо испорчены и их придется выбросить.

Итак, давайте разберемся, какие вещи нельзя сочетать в стиральной машине, чтобы не привести к их порче.

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1. Белые и цветные вещи

Вещи перед стиркой обязательно нужно сортировать. Белые вещи нужно стирать отдельно от темных и разноцветных. Во-первых, это нужно для того, чтобы цветные вещи не полиняли на белые. Во-вторых, во время стирки белых вещей можно добавлять отбеливатель, а если в таком случае в машинке будут еще и цветные вещи, они могут потускнеть.

2. Вещи, которые линяют, с другими вещами

Если вы точно знаете, что одна из вещей может полинять, то не стоит стирать ее с другими вещами.

Украинский стилист Маргарита Мурадова советует проверять, линяют ли вещи, следующим образом. Нужно намочить фрагмент одежды, обмотать его белой сухой тряпкой и сжать. Если на светлой ткани остались следы, то вещь линяет и ее нельзя стирать с другими вещами.

3. Большие и тяжелые вещи вместе с другими

Не стоит класть вместе в барабан большие и тяжелые вещи - например, плед, постельное белье, покрывало - и небольшие и нетяжелые. Дело в том, что в таком случае вещи будут неравномерно распределяться по барабану, что может привести даже к поломке машинки.

4. Вещи, которые имеют разные требования к стирке

Иногда даже вещи одного цвета нельзя стирать вместе, если они, например, требуют разных условий стирки - разных режимов или температуры. Поэтому перед стиркой обязательно нужно внимательно читать этикетки.

5. Вещи, которые имеют разную степень загрязнения

Например, пижаму и сильно загрязненную рабочую одежду стирать вместе не рекомендуется. Ведь если для пижамы или другой домашней одежды можно выбрать режим быстрой стирки, то рабочая одежда от такой стирки намного чище не станет.

Кроме этого, грязь с более грязных вещей может достаточно легко перейти на вещи, которые были более чистыми.

6. Джинсы с другими вещами

Джинсы стоит стирать отдельно от других вещей, особенно от деликатных, ведь молнии и другие элементы на джинсах могут задеть другие ткани.

7. Ворсистые вещи с другими вещами

Если вещь теряет ворсинки, то не стоит стирать ее вместе с теми вещами, которые притягивают ворсинки - с микрофиброй, вельветом и т.п.

Кто такая Маргарита Мурадова? Маргарита Мурадова – персональная стилистка, соучредительница образовательного онлайн-проекта MODEISME.

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