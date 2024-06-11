Сколько дней можно хранить суп в холодильнике: ответ повара просто удивит

Часто хочется наготовить побольше супа, чтобы на дольше хватило. Но не все знают, сколько можно хранить суп в холодильнике.

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Сколько дней можно хранить суп в холодильнике/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Во время приготовления супа довольно часто хочется наготовить этого блюда в таком объеме, чтобы хватило по крайней мере на несколько дней. Но у такой идеи есть как минимум один минус - блюдо может храниться не настолько долго, как хотелось бы, особенно в условиях периодических отключений электроэнергии.

В целом срок хранения супа может варьироваться в зависимости от того, из каких именно продуктов он приготовлен, ведь одни продукты могут храниться дольше в вареном состоянии, другие - меньший промежуток времени. Дольше всего хранятся жирные мясные супы, меньше всего - рыбные.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, сколько дней можно хранить суп в холодильнике.

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"Естественно хотеть сварить суп наперед, так чтобы еще несколько дней не приходилось готовить. Но мы не рекомендуем хранить суп в холодильнике дольше 2 суток. Выбирайте только свежие продукты и следите за температурой в холодильнике: перепады температуры могут сократить срок хранения", - отметил Клопотенко.

Как понять испортился суп или нет

Если суп уже некоторое время стоит в холодильнике, то о его пригодности к употреблению стоит делать выводы по внешнему виду и запаху. Если у вас есть какие-то сомнения относительно безопасности блюда, то лучше его не есть.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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