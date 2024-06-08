УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погода

Алёна Воронина
8 июня 2024, 15:01
704
В большинстве областей нашего государства ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.
Погода в Украине 8 июня
Погода в Украине ухудшается/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Киевской области днем в субботу, 8 июня, заметили смерч. Погодное явление было зафиксировано в Обуховском районе.

Видео, на котором видно, как бушует смерч, было опубликовано в Telegram-канале "Київ ІНФО". Опасный вихрь, который доставал от земли вплоть до грозовых облаков, двигался по полю.

Кроме этого, в Киеве был слышен гром.

видео дня
Смерч в Киеве
Смерч на Киевщине/ скрин

Смотрите видео смерча на Киевщине:

Погода в Украине стремительно ухудшается

В Укргидрометцентре накануне сообщали, что 8 июня на большей части территории Украины будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

"8 июня в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, грозы, днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 8 июня
Погода в Украине 8 июня/ Укргидрометцентр

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Тем временем в областях уже фиксируют стремительное ухудшение погодных условий. В частности, в сети появилось видео, как во время сильного ливня в Тернополе молния попала прямо в жилой многоэтажный дом.

Молния ударила в дом в Тернополе
Молния в Тернополе попала в дом/ скрин

Смотрите видео, как молния в Тернополе попала в дом:

Также на Тернопольщине выпало столько града, что им аж устлана земля.

Град на Тернопольщине
Град на Тернопольщине/ скрин

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что в Украине изменится погода - ударит температура +32 и будут сильные грозы. Он рассказал, какой будет погода в выходные. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение - будут град, шквалы, грозы и дожди. Синоптики предупреждают о том, что порывы ветра в Украине будут 15-20 м/с.

Напомним, Украину накрыла новая магнитная буря - будет невероятно жесткий шторм. Мощность этой магнитной бури внезапно достигла почти 7-ми баллов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве
Реклама

Главное за день

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

15:53 Украина
Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

15:41 Украина
На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погода

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погода

15:01 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Позор тебе : украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о спасении Украины 11203

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

Никогда не чистите зубы : стоматолог разорвала TikTok необычными советами 2157

"Никогда не чистите зубы": стоматолог разорвала TikTok необычными советами

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк 1852

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери Заворотнюк

Тревожная операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев 1686

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

Последние новости

16:17

РФ готовит "пушечное мясо": оккупантов перебрасывают с Херсонщины на Харьковщину

16:03

Жизнь изменится в лучшую сторону: что нужно сделать на рассвете 9 июня

15:58

Церковный праздник 9 июня: что запрещено делать на святого Кирилла

15:53

У РФ максимальные потери: ВСУ взяли под контроль большую часть Волчанска

15:45

Как высушить волосы, когда нет света: лайфхак, который спасет во время блэкаутовВидео

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
15:41

Преимущество армии РФ разрушается, у россиян заканчивается время для прорыва - Bloomberg

15:01

На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погодаВидео

14:51

Из одной ветки получится целый сад: как вырастить долларовое дерево из листочкаВидео

14:41

Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС

Реклама
14:29

Кто убил Игоря Талькова: в РФ завершили расследование

14:22

Гороскоп на завтра 9 июня: Львам - волнительный день, Козерогам - развлечения

13:55

Принц Уильям пожаловался на дочь Шарлотту

13:46

Дроны пролетели 1000 километров и атаковали аэродром РФ: детали спецоперации

13:21

По жилому дому в Луганске ударила российская ракета С-300: СМИ раскрыли детали

13:20

Когда ВСУ смогут "зачистить" Крым от оккупантов: ответ эксперта

13:07

Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбеВидео

13:07

Как хранить чеснок в банке: 3 лучших способа, чтобы он выдержал всю зиму в идеальном состоянииВидео

12:44

Зеленский унизил "товарища" Путина и ответил на обвинения в "нелегитимности"

12:31

Синдром ломал ребра и душил: как болезнь изменила Селин Дион

12:25

Уже завтра: поляки хотят заблокировать границу с Украиной - какие причины

Реклама
12:14

Почему говорить "металобрухт" - неправильно: какое слово стоит использовать вместо этогоВидео

11:45

ВСУ пошли в контратаку и освободили несколько кварталов Волчанска — Bild

11:31

Одна бригада ВСУ против трех врага: напряжение на Покровском направлении растет

11:11

"Невозможно представить": Кулеба - о заявлении Байдена, что Украине необязательно быть в НАТО

10:23

Столтенберг отказывается от идеи создания фонда помощи Украине - Bloomberg

10:14

Спасет от яблонной плодожорки и избавит от кротов: что поливают солью в огородеВидео

10:11

Армия РФ будет наступать большую часть года, но может столкнуться с проблемой - NYT

09:37

"Тревожная" операция 9 июня: что может готовить РФ - эксперт предупредил украинцев

09:05

Какие красивые кустарники посадить в саду: названы самые лучшие вариантыВидео

08:43

Путин придумал новую "теорию победы": в ISW рассказали, чего ждать от диктатора

08:31

РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетой Х-59: сбить удалось не все

08:10

Саммит мира: чего ожидать Украинемнение

07:41

В Крыму и в России ночью прогремели взрывы: что известно

06:10

Почему Москва боится объявить войну США или НАТОмнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти варежку

05:10

"Есть тысячи целей на территории РФ": эксперт оценил, как может измениться ситуация на фронте

04:40

Это могло бы стать третьим этапом войны: как Украина может истощить врага - эксперт

04:07

По всей Украине фиксируют перебои мобильной связи: в Минцифры назвали причину

03:35

Задержка 9-14 месяцев: раскрыта главная проблема передачи Украине ATACMS от США

03:00

"Позор тебе": украинцы разнесли Потапа из-за его заявления о "спасении" Украины

Реклама
02:44

Запретный плод сладок: почему в СССР не разрешали носить джинсы

02:00

В Украине хотят поднять тариф на воду: на сколько он подорожает

01:30

Две задачи для ATACMS и Storm Shadow: новый прогноз ударов по целям в Крыму

01:18

Копия папа: в сети полностью показали видео младшей дочери ЗаворотнюкВидео

00:49

В Украине работает 27% ТЭС: Шмыгаль рассказал об экстремальной ситуации в энергетике

07 июня, пятница
23:41

Россия объявила в "розыск" Юлию Тимошенко

22:57

Невероятно жесткий шторм: Украину накрыла новая магнитная буря

22:55

Украинские пилоты будут летать на Mirage 2000: Макрон сказал, когда начнется обучение

22:32

Что значит, если не снятся сны: врачи дали неожиданный ответВидео

22:25

"Почему мы должны подчиняться РФ": Макрон об отправке инструкторов в Украину

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять