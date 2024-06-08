На Киевщине - смерч, в Тернополе молния попала в дом: в Украине ухудшается погода

В большинстве областей нашего государства ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

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Погода в Украине ухудшается/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Киевской области днем в субботу, 8 июня, заметили смерч. Погодное явление было зафиксировано в Обуховском районе.

Видео, на котором видно, как бушует смерч, было опубликовано в Telegram-канале "Київ ІНФО". Опасный вихрь, который доставал от земли вплоть до грозовых облаков, двигался по полю.

Кроме этого, в Киеве был слышен гром.

видео дня

Смерч на Киевщине/ скрин

Смотрите видео смерча на Киевщине:

Погода в Украине стремительно ухудшается

В Укргидрометцентре накануне сообщали, что 8 июня на большей части территории Украины будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

"8 июня в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, грозы, днем в центральных и большинстве южных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 8 июня/ Укргидрометцентр

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Тем временем в областях уже фиксируют стремительное ухудшение погодных условий. В частности, в сети появилось видео, как во время сильного ливня в Тернополе молния попала прямо в жилой многоэтажный дом.

Молния в Тернополе попала в дом/ скрин

Смотрите видео, как молния в Тернополе попала в дом:

Также на Тернопольщине выпало столько града, что им аж устлана земля.

Град на Тернопольщине/ скрин

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич сообщал, что в Украине изменится погода - ударит температура +32 и будут сильные грозы. Он рассказал, какой будет погода в выходные. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также ранее сообщалось, что в Украине объявили штормовое предупреждение - будут град, шквалы, грозы и дожди. Синоптики предупреждают о том, что порывы ветра в Украине будут 15-20 м/с.

Напомним, Украину накрыла новая магнитная буря - будет невероятно жесткий шторм. Мощность этой магнитной бури внезапно достигла почти 7-ми баллов.

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