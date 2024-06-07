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В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2024, 19:37обновлено 7 июня, 20:15
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Синоптики предупреждают о том, что порывы ветра в Украине будут 15-20 м/с.
гроза, погода
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: pexels

Погода в Украине 8 июня будет дождливой и грозовой. Также прогнозируют град и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Из-за непогоды во многих областях объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что на выходных будет жарко. Ночью будет свежий воздух. В то же время во многих областях будут грозовые дожди. В Киеве будет высокая вероятность дождя и грозы.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 8 июня
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: ventusky

Погода 8 июня

В Украине 8 июня будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют грозовые дожди в центральных и большинстве южных областей. Также ожидаются град и шквалы. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с, будут сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

город
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: Главред

"Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге и востоке страны до 31°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 8 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +19...+30 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+23 градусов.

погода 8 июня
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: meteoprog

Погода 8 июня в Киеве

В Киеве 8 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 16-18°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 8 июня
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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