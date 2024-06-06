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Налетит мощный шторм: Украину накроют грозовые дожди, град и шквалы

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2024, 19:38обновлено 6 июня, 20:18
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Синоптики предупреждают о том, что мощные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Погода, дождь, гроза, природа
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: unsplash.com

Погода в Украине 7 июня будет дождливой и грозовой. Синоптики также прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях в этот день объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: ventusky

Погода 7 июня

В Украине 7 июня будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы в западных, Винницкой и Житомирской областях. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с, также будут сильные порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

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"Температура ночью 12-17°, на юге и востоке страны 18-21°, днем 23-28°, в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях до 31°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +30

По данным meteoprog, 7 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +18...+30 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +14...+23 градусов.

погода 7 июня
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Погода 7 июня в Киеве

В Киеве 7 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 7 июня
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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