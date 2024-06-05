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Сильные грозы и дожди: в каких областях будет бушевать непогода

Ангелина Подвысоцкая
5 июня 2024, 19:49обновлено 5 июня, 20:19
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Синоптики предупреждают о том, что во многих областях будут дожди с грозами, но в других - тепло.
Погода, гроза, дождь
Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: unsplash.com

Погода в Украине 6 июня будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

погода 6 июня
Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: ventusky

Погода 6 июня

В Украине 6 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют грозовые дожди на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в юго-восточной части ночью 16-21°, днем 27-32°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +31

По данным meteoprog, 6 июня в Украине будет жарко, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +18...+31 градуса. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха повысится до +14...+21 градуса.

погода 6 июня
Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: meteoprog

Погода 6 июня в Киеве

В Киеве 6 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в Киеве ночью 15-17°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 6 июня
Прогноз погоды в Украине на 6 июня / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в июне 2024 года. Погода в первый месяц лета будет теплой, но в отдельные дни жара может достигать +31...+36 градусов. В то же время могут быть град, сильные шквалы, порой даже смерчи.

Также синоптик предупредил украинцев о непогоде. На выходных в большинстве областей нашей страны, за исключением юго-восточной части, пройдут дожди с грозами, местами осадки будут значительными. При этом в отдельных местах могут быть град и шквалистые порывы ветра до 20 м/с, особенно в дневные и вечерние часы.

Напомним, в Украину ворвалась новая магнитная буря. Специалисты прогнозируют, что мощность этой магнитной бури возрастет до 4-х баллов.

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