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В Украине резко снизится температура: синоптик назвала дату похолодания

Алёна Воронина
4 июня 2024, 17:08
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На этой неделе в Украине будет много грозовых дождей с градом и шквалами. Но уже скоро будут новые погодные сюрпризы - температура воздуха снизится.

Погода, дождь, гроза
Погода в Украине станет холоднее - в Украине резко снизится температура/ unsplash.com

Погода в Украине в течение текущей недели будет неустойчивой - на значительной части нашего государства будут дожди, грозы и шквалы.

При этом уже на следующей неделе с понедельника, 10 июня, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха - показатели температуры станут примерно на 5 градусов ниже. Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха в интервью для NV.

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По словам синоптика, во вторник, 4 июня, в большинстве областей Украины будут дожди с градом и шквалами - в этот день осадков не будет только на юго-востоке. Такие же погодные условия будут во многих областях и в среду, 5 мая. Птуха отметила, что в эти два дня грозы могут быть очень интенсивными.

Погода в Украине 5 мая
Погода в Украине 5 мая/ meteoprog

С четверга, 6 июня, непогода отойдет в северо-восточном направлении, и с этого дня осадков станет значительно меньше - отдельные грозы и небольшие кратковременные дожди могут быть только на северо-востоке.

Погода в Украине 6 мая
Погода в Украине 6 мая/ meteoprog

Более спокойная ситуация будет с пятницы, 7 июня - будет преимущественно без осадков, облачно с прояснениями, кроме западных и северных областей - там пройдут небольшие дожди.

Погода в Украине 7 мая
Погода в Украине 7 мая/ meteoprog

"А 8 июня снова вернутся более интенсивные осадки, ведь накануне в страну поступит новый атмосферный фронт, но уже с северо-запада. Запад и север, скорее всего, будут с грозами, которые 9 июня могут сместиться и на центральной области", - предупредила Птуха.

Самая высокая температура воздуха на этой неделе будет на востоке и юго-востоке.

"В целом в регионе +27...+32, и 5 июня показатель местами достигнет +35 градусов, и прежде всего речь идет о Луганской и Донецкой областях. 7-8 июня температура воздуха немного успокоится, и уже будет не выше +30-ти", - сказала Птуха.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Когда в Украине снизится температура

По словам синоптика, после прохождения атмосферного фронта 8-9 июня с понедельника, 10 июня, ожидается снижение температуры, и оно будет ощутимым.

"Рано говорить, на сколько точно изменится температура, но по крайней мере на 5 градусов будет снижение", - отметила она.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украину "будет заливать" - синоптик рассказал, в какие области придут грозы, град и шквалы. С 3 по 9 июня в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. В некоторых регионах возможны град и шквалы ветра.

Также ранее сообщалось, что на Украину налетит настоящий смерч - синоптики предупредили о серьезной опасности.

Напомним, ворвутся сразу два шторма - Украину накрывает новая мощная магнитная буря. Мощность магнитной бури достигнет почти 6-ти баллов.

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