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Украину будет "заливать": в какие области придут грозы, град и шквалы

Руслана Заклинская
3 июня 2024, 15:36
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С 3 по 9 июня в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. В некоторых регионах возможны град и шквалы ветра.
Украину будет 'заливать': в какие области придут грозы, град и шквалы
Погода в Украине - в большинстве областей пройдут мощные ливни на этой неделе / Фото: pixabay.com

В течение следующей недели, с 3 по 9 июня, погода в Украине будет теплой, но дождливой. В ближайшие дни погодные условия будут определяться малоградиентным полем пониженного давления, линиями неустойчивости и воздушной массой субтропического происхождения. Температура воздуха в течение недели будет выше нормы.

Осадки в Украине будут распределяться неравномерно. Больше всего дождей ожидается в западных и северных областях. Там также возможны опасные и стихийные метеорологические явления, связанные с грозовой активностью. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 3 июня

В понедельник, 3 июня, ночью в восточных областях, днем в северных и западных регионах пройдут дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем в западных и северных областях +20...+25 °С, в других регионах +27...+33 °С.

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Украину будет 'заливать': в какие области придут грозы, град и шквалы
Погода в Украине 3 июня / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 4 июня

Во вторник, 4 июня, в западных, северных и местами центральных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут кратковременные дожди с грозами, днем в западной части, а также на Киевщине местами сильные ливни, град и шквалы 20 - 25 м/с. На остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем +23...+28 °С, в южных и восточных областях +28...+33 °С.

Погода в Украине 5 июня

В среду, 5 июня, в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, пройдут дожди с грозами, днем местами град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем +22...+27 °С, на юге и востоке +29...+34 °С.

Погода в Украине 6 июня

В четверг, 6 июня, в центральных и южных областях преимущественно без осадков, на остальной территории Украины местами ожидаются грозовые дожди, днем в отдельных пунктах град и шквалы, 15 - 20 м/с. Ветер западный, северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+19 °С, днем +22...+27 °С, в юго-восточной половине местами до +30 °С.

Погода в Украине 7 июня

В пятницу, 7 июня, в Украине преимущественно без осадков, лишь утром и днем в западных областях местами пройдут грозовые дожди. Ветер в западной части переменных направлений, 3 - 8 м/с, на остальной части страны северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +22...+27 °С, в южной половине местами до +30 °С.

Погода в Украине 8 июня

В субботу, 8 июня, в западных и местами центральных регионах ожидаются кратковременные грозовые дожди, в западной части во второй половине дня местами сильные ливни, град и шквалы, 17 - 22 м/с. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

Погода в Украине 9 июня

В воскресенье, 9 июня, в западных и северных областях сохранится неустойчивый характер погоды с грозовыми дождями. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +25...+30 °С, в южных и центральных областях +31...+33 °С.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 2 июня в Киевской, Черниговской и Винницкой областях выпал сильный град, размером с теннисный мячик или куриное яйцо. Люди активно делились фото и видео осадков в соцсетях.

Также метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что в июне 2024 года ожидается теплая погода, но в отдельные дни может быть жара до +31...+36 градусов. Также возможны град, сильные шквалы и даже смерчи.

Как сообщал Главред, Украину накрыла сильная магнитная буря, которая достигла 6 баллов 31 мая и будет держаться на этом уровне первый день лета. Следующая буря ожидается 8 июня с мощностью 3 балла и последующим снижением до минимума.

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