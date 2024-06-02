Размером, почти с куриное яйцо: на Киевщине и в двух областях выпал сильный град

Люди делятся друг с другом в Сети кадрами выпавшего крупного града – осадки в виде ледовых комков появились в Киевской, Черниговской и Винницкой областях.

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Какой град выпал в Киевской области / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Необычная погода в Украине сегодня в Киевской, Черниговской и Винницкой областях. Там выпал сильный град, размером с теннисный мячик или почти куриное яйцо. Люди охотно публикуют кадры осадков в социальных сетях.

В Сети появились видео и фото града в Киевской области. Синоптики прогнозируют в столице и области кратковременный дождь и грозу.

Смотрите видео и фото града в Киевской и других областях:

В Киевской области выпал град с размером почти с куриное яйцо / Скриншот Главред

Град напоминает теннисный мячик или почти куриное яйцо.

видео дня

Люди предполагают, что в скором времени град может дойти и до Киева.

Также в соцсетях пишут о таких же осадках в Черниговской и Винницкой областях.

Погода в Украине – прогноз на июнь:

Синоптики предупредили украинцев о переменчивой погоде в конце мая-начале июня. Ожидается, что в Украину прибудут тучи пыли из пустынных районов Центральной Азии. В частности, 2 июня на территории большей части страны прогнозируются грозовые дожди.

3 июня, в понедельник, ночью на востоке, а днем в северных и западных регионах пройдут дожди с грозами, прогнозирует метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Температура воздуха в среднем составит 13-18 градусов тепла. На западе и севере – от +20…+25, в остальных областях ожидается +27-33.

Град, шквалы, смерчи и +36 градусов ожидается в Украине в июне, прогнозирует Игорь Кибальчич. Нужно быть готовыми к грозовым ливням и другим погодным проявлениям.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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