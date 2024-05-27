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Тонны пыли из Азии и жара: синоптики предупредили украинцев о переменчивой погоде

Дмитрий Видоменко
27 мая 2024, 11:01
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Украинские синоптики дали свежий прогноз погоды - с 27 мая по 2 июня 2024 года.
Жара, пылевая буря
Масса пыли из Азии и сильная жара: прогноз погоды с 27 июня по 2 июня/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В течение нынешней недели, с 27 мая по 2 июня 2024 года, в Украине ожидается прибытие туч пыли из пустынных районов Средней Азии. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что из-за большого дефицита осадков в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как прогнозирует синоптик и метеоролог Игорь Кибальчич, в течение 27-28 мая в Украине из-за вышеуказанных туч пыли ожидается помутнение неба и высока вероятность слабовыраженных "грязных" дождей. В связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

видео дня

В понедельник, 27 мая, в южных областях и в Крыму, днем также местами в западной части и на крайнем севере ожидаются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер восточной четверти, 7-12 метров в секунду в южных областях и в Приазовье днем местами порывы, 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +11...+16 градусов, днем +24...+29 градусов, на юге +20...+25 градусов.

Во вторник, 28 мая, в южных областях и в Крыму, днем также местами в западной части сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти, 7-12 метров в секунду, в южных, центральных областях и в Приазовье днем местами порывы, 15-20 метров в секунду; на Закарпатье переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30 градусов, в юго-западных областях +20...+25 градусов.

Жара, пылевая буря

В среду, 29 мая, ночью в южной половине и в районе Прикарпатья, днем в центральных, западных и местами восточных областях ожидаются дожди, временами с грозами. Ветер юго-восточный, 7 - 12 метров в секунду, на Закарпатье переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 метров в секунду, днем в центральных и юго-западных областях +19...+24 метров в секунду, на остальной территории +25...+30 метров в секунду.

В четверг, 30 мая, на Правобережье Украины прогнозируется неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, местами возможны ливни и град, а также шквалистый ветер. Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, днем +19...+24 градусов, на Левобережье +25...+30 градусов.

В пятницу, 31 мая, ночью не будет существенных осадков, днем – за исключением центральных и южных областей – пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы, 15 - 20 метров в секунду. Ветер ожидается южной четверти, 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +23...+28 градусов.

В субботу, 1 июня, ночью пройдут местами небольшие дожди с грозами, днем в большинстве регионов страны, за исключением южных и центральных областей, ожидаются грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

В воскресенье, 2 июня, ночью без существенных осадков, а днем на большей части территории Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалами, 15 - 20 метров в секунду. Ветер переменных направлений, 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, днем +26...+31 градусов, в западных областях – +22...+27 градусов.

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.

Кроме того, в конце мая Украину накрыла волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.

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синоптики Погода в Украине пылевая буря Игорь Кибальчич
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