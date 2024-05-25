Дождей с грозами станет больше: синоптик предупредила об опасной погоде

Погода в Украине на следующей неделе принесет новые сюрпризы - станет больше дождей с грозами.
Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что завтра на большей территории нашего государства еще будет держаться сухая и солнечная погода, но уже с понедельника, 27 мая, ожидаются изменения погодных условий.
"На следующей неделе в Украине станет больше майских дождей и гроз", - отметила Диденко.
Она рассказала, что в воскресенье, 26 мая, в большинстве областей Украины еще будет сухо и солнечно. Только на юге нашего государства и в Днепропетровской области будут локальные дожди, а в Крыму будут более сильные осадки.
Температура воздуха 26 мая особо не изменится - будет тепло, комфортно, столбики термометров будут показывать +23...+27 градусов.
"Немного зайдет свежий воздух в Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области, в Приазовье и Крым - там завтра местами ожидается +19...+22 градуса", - отметила синоптик.
В Киеве воскресенье будет с солнцем, без дождя, с температурой воздуха +22...+25 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.
Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.
Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.
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