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Дождей с грозами станет больше: синоптик предупредила об опасной погоде

Алёна Воронина
25 мая 2024, 13:47
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Уже скоро в Украине станет больше дождей и гроз, рассказала Диденко.

Погода, природа, дождь, гроза
Погода в Украине будет дождливой/ unsplash.com

Погода в Украине на следующей неделе принесет новые сюрпризы - станет больше дождей с грозами.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что завтра на большей территории нашего государства еще будет держаться сухая и солнечная погода, но уже с понедельника, 27 мая, ожидаются изменения погодных условий.

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"На следующей неделе в Украине станет больше майских дождей и гроз", - отметила Диденко.

Она рассказала, что в воскресенье, 26 мая, в большинстве областей Украины еще будет сухо и солнечно. Только на юге нашего государства и в Днепропетровской области будут локальные дожди, а в Крыму будут более сильные осадки.

Температура воздуха 26 мая особо не изменится - будет тепло, комфортно, столбики термометров будут показывать +23...+27 градусов.

"Немного зайдет свежий воздух в Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую области, в Приазовье и Крым - там завтра местами ожидается +19...+22 градуса", - отметила синоптик.

В Киеве воскресенье будет с солнцем, без дождя, с температурой воздуха +22...+25 градусов.

Погода в Украине на 26 мая
Погода в Украине 26 мая/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будет жара +30 градусов. Стало известно, в каких областях скоро ударят летние температуры. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю.

Также ранее стала известна дата, когда в Украине ухудшится погода - будут шторм, грозы и похолодание до +4 градусов. Часть областей накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха существенно снизится.

Напомним, Украину накрывает волна магнитных бурь - стало известно, сколько дней это продлится. Ожидается, что мощность магнитной бури возрастет до почти 6-ти баллов.

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