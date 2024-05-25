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Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2024, 04:00
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Ожидается, что мощность магнитной бури вырастит до почти 6-ти баллов.
магнитная буря, солнце, погода
В Украину врываются сильные магнитные бури / фото: pixabay

Украину накрывает волна магнитных бурь. Об этом сообщает meteoagent.

Они начали врываться в страну еще 22 мая. Эта магнитная буря влупила с мощностью 3 балла, а на следующий день ее силы выросла до 5-ти баллов. 24 мая сила геомагнитного шторма снизилась до 4-х баллов, после чего опустится до 3-х.

Ожидается, что 26-27 мая будет новая вспышка магнитной бури - 4 балла. После этого она опустится до 3-хбаллов, а затем снизится до минимума. Уже 31 мая страну атакует новый геомагнитней шторм. 1-2 мая его мощность увеличится до 4-х баллов, после чего станет слабее.

видео дня
магнитная буря
В Украину врываются сильные магнитные бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса М. Сообщается, что 25 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 60%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 37 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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