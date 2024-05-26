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Налетят грозы и сильные дожди: Украину в ближайшие дни атакует непогода

Ангелина Подвысоцкая
26 мая 2024, 19:40
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Синоптики прогнозируют, что самая низкая температура воздуха 27 мая будет на территории южных областей.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: pixabay

Погода в Украине 27 мая будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что на юге Украины будет самая низкая температура воздуха - 19-23 градуса тепла. На территории других областей воздух прогреется до 28 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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погода 27 мая
Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: ventusky

Погода 27 мая

В Украине 27 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют дожди с грозами в южной части, днем и большинстве центральных областей и Карпатском регионе. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°; днем 22-27°, в южной части 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 5-10°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +26

По данным meteoprog, 27 мая в Украину придет жара, но местами будет прохладно. Теплее всего будет в Харьковской и Луганской областях. Там температура воздуха повысится до +12...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +12...+19 градусов.

погода 27 мая
Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: meteoprog

Погода 27 мая в Киеве

В Киеве 27 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный с переходом на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем около 25°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 27 мая
Прогноз погоды в Украине на 27 мая / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Синоптик дал прогноз погоды на май 2024 и рассказал, где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями. В целом май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в течение недели, с 20 по 26 мая, будет теплой и комфортной. В ближайшие дни воздух постепенно будет прогреваться в большинстве областей нашего государства. Ночные заморозки полностью отступят, а днем температура воздуха будет соответствовать летним показателям.

Также ранее сообщалось, что будут адская жара и грозовые дожди - синоптик рассказал, какой будет погода в регионах и где ожидать непогоду.

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