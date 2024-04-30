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Прогноз погоды на май 2024: где в Украине будет тепло, а какие регионы зальет дождями

Анна Ярославская
30 апреля 2024, 12:19
В целом, май в Украине будет дождливым и не жарким, прогнозируют синоптики.

Погода, луг, цветы
Какой будет погода в Украине в мае: прогноз по регионам / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в мае 2024 будет более теплой, чем в прошлом году, и более дождливой, чем в апреле. Метеорологическое лето наступит во второй декаде месяца, а на Закарпатье и юге страны - в первой декаде. При этом неожиданных заморозков, которые могли бы испортить урожай, в мае не ожидается.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал ТСН, что синоптики не прогнозируют экстремальных температур воздуха.

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Средняя месячная температура воздуха превысит норму примерно на полтора градуса. В среднем столбики термометров поднимутся до +15...+18 градусов тепла, в горных районах ожидается от 11 до 14 градусов выше нуля.

"Надеемся, что метеорологическое лето в этом году наступит вовремя. Внезапные снижения температуры до минусовых значений всегда сложно предсказать, но можно прогнозировать, что в первой декаде мая заморозки маловероятны. Пока математические модели метрологических служб Украины и других стран не показывают их и в дальнейшем. Хотя отмечу: из-за внезапных антициклонов с севера, когда ночью небо без облаков, заморозки были зафиксированы даже после 20 мая", - отметил Прокопенко.

Месячное количество осадков в мае прогнозируется в пределах нормы - 35-76 мм, на Прикарпатье и Закарпатье - 88-138 мм. Это в пределах нормы и примерно на треть больше, чем выпало в апреле.

Согласно прогнозам погодных сайтов meteofor и sinoptik, май в Украине будет дождливым и не жарким.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на май 2024 в западных регионах

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой области май начнется с летней погоды. Днем воздух прогреется до +20...+23 градусов в тени. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +5 градусов.

С 5 числа на Закарпатье, а с 7-8-го в других областях начнутся дожди, которые окончательно прекратятся лишь через 18-20 дней. Они будут частыми, хотя и незначительными.

В Хмельницкой области в начале третьей декады прогнозируются четыре дня сильных дождей.

С 25 мая погода улучшится: дожди прекратятся, а дневная температура воздуха поднимется до +20...+22 градусов.

На Пасху, 5 мая, на Закарпатье пройдут ливни с грозами, в других областях, кроме Хмельницкой области, будет безоблачно и тепло.

Прогноз погоды на май в северных областях

В Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Киевской, Сумской областях до конца первой декады мая ожидается теплая и солнечная погода.

Температура воздуха днем поднимется выше +22 градусов, ночью - от +5 до +10 градусов тепла.

Погода испортится и начнутся дожди с 8 мая на Волыни, Ровенщине и Сумщине, а с 10 мая - в трех других областях. С 12 по 19 мая местами будут случаться дни без осадков.

Температура воздуха днем составит от +16 до +20 градусов, ночью - от +8 до +12 градусов. Осадки прекратятся с 25-26 мая, на Сумщине - с 27 мая.

С 21 по 25 мая сильные дожди пройдут в Житомирской, Черниговской и Киевской областях.

Погода в Украине в мае - прогноз для центральных регионов

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях погода будет переменчивой. На Винничине до 8 мая будет тепло и солнечно. Потом в области похолодает и начнутся дожди.

Жители Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областей 1 и 2 мая попадут под сильные ливни. В дальнейшем погода улучшится, но ненадолго: с 8-10 и по 22-26 мая синоптик также прогнозирует осадки

С 20 мая небо прояснится, а температура воздуха повысится до +22...+24 градусов и до +12...+16 ночью.

В Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях дожди будут продолжаться до 25-26 мая.

Прогноз погоды на май 2024 в восточных регионах

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях май начнется с дождей. Они пройдут 1-3 мая, а 2 мая на Харьковщине прогнозируются ливни. Температура воздуха в эти дни будет держаться на уровне +18...+20 градусов днем и +10...+12 ночью.

В дальнейшем погода немного улучшится. Дождливые дни будут чередоваться с солнечными. Температура воздуха поднимется днем выше +22 градусов.

Дожди прекратятся с 17-18 мая. В Луганской области в мае будет теплее всего. Днем столбики термометров покажут около +25 градусов.

В Донецкой области после 20 мая потеплеет до +23...+24, в Харьковской будет не выше +22 градусов.

Погода в Украине в мае 2024 на Юге

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму май начнется с сюрприза - 1 мая пройдут сильные ливни.

В дальнейшем погода прогнозируется почти летней, хотя и не жаркой. Температура воздуха весь месяц будет держаться на уровне +20...+23 градуса, а ближе к июню повысится до +24...+25 градусов тепла днем и до +15...+17 ночью.

С середине месяца периодически ожидаются небольшие дожди, которые принесут небольшое похолодание до +19...+20 градусов.

В Крыму почти вся вторая декада месяца дождливой, с дневными температурами ниже +20 градусов и ночными +11...+13. Лишь в третьей декаде потеплеет до +24 и выше.

Какой будет погода на Пасху 2024

Погода в Украине на Пасху, 5 мая, будет облачной. Дожди возможны накануне праздника, а вот на саму Пасху осадков будет мало - дожди ожидаются ночью местами только в западных и северных областях, а также в Крыму. Температура воздуха в этот день будет теплой.

Народный синоптик Щедрин прогнозирует, что 3 мая в Украину придет новая волна циклонов.

"Нам стоит ожидать похолодания и дождей. На Пасху по всей стране будут дожди и похолодание. Температура снизится. Похолодание продержится до конца первой декады мая", - сказал синоптик Главреду.

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