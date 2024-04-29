Погода на Пасху удивит всех: синоптик дал ошеломительный прогноз для Украины

Погода перед Пасхой резко изменится, прогнозирует народный синоптик.

https://glavred.info/synoptic/pogoda-na-pashu-udivit-vseh-sinoptik-dal-oshelomitelnyy-prognoz-dlya-ukrainy-10561265.html Ссылка скопирована

Погода на Пасху 2024 прогноз синоптика / Коллаж Главред, фото pixabay

Погода в Украине в первой декаде мая будет теплой, но с сюрпризом.

Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду, температура будет днем от +22 до +23.

"Май будет аналогичным апрелю. На всей территории Украины температура будет в пределах климатической нормы, кроме Закарпатья, там будет несколько выше температура", - отметил народный синоптик.

видео дня

По словам Щедрина, остаток весны и лето будут нормальными и спокойными в плане погоды.

"Будет 2-3 дня жаркой погоды с высокими температурами, 1-2 дня - с дождями", - отметил он.

Погода на Пасху 5 мая

"Уже 3 мая в Украину поступит новая волна циклонов. Нам стоит ожидать похолодания и дождей. На Пасху по всей стране будут дожди и похолодание. Температура снизится. Похолодание продержится до конца первой декады мая", - сказал Щедрин.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

Главред публиковал календарь магнитных бурь. Самая сильная вспышка магнитной бури достигла почти семибалльной мощности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред