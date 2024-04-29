Погода на Пасху удивит всех: синоптик дал ошеломительный прогноз для Украины

Погода в Украине в первой декаде мая будет теплой, но с сюрпризом.
Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в интервью Главреду, температура будет днем от +22 до +23.
"Май будет аналогичным апрелю. На всей территории Украины температура будет в пределах климатической нормы, кроме Закарпатья, там будет несколько выше температура", - отметил народный синоптик.
По словам Щедрина, остаток весны и лето будут нормальными и спокойными в плане погоды.
"Будет 2-3 дня жаркой погоды с высокими температурами, 1-2 дня - с дождями", - отметил он.
Погода на Пасху 5 мая
"Уже 3 мая в Украину поступит новая волна циклонов. Нам стоит ожидать похолодания и дождей. На Пасху по всей стране будут дожди и похолодание. Температура снизится. Похолодание продержится до конца первой декады мая", - сказал Щедрин.
Кто такой Станислав Щедрин
Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптики отмечали, что в Украину идет еще более сильное похолодание - будет мокрый снег и температура -7 градусов. Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет наше государство. Кое-где даже выпадет мокрый снег.
Главред публиковал календарь магнитных бурь. Самая сильная вспышка магнитной бури достигла почти семибалльной мощности.
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