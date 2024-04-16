Мокрый снег и температура -7 градусов: в Украину идет еще более сильное похолодание

Через несколько дней еще более сильное похолодание накроет нашу страну. Кое-где даже выпадет мокрый снег.

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Погода в Украине станет еще холоднее - будет мокрый снег и температура -7 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине станет еще холоднее. В нашу страну вернутся холодные ветры из Скандинавии, а циклон с Балкан принесет дожди в ряд регионов.

В среду и четверг, 17 и 18 апреля, температура воздуха местами будет снижаться до +7 градусов днем. Но настолько холодная погода затронет не все области Украины. Таким прогнозом погоды на ближайшие дни поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет NV.

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Она отметила, что в ближайшие дни почти по всей Украине будет идти дождь. Осадки будут вызваны скандинавским циклоном. По словам Птухи, это будут кратковременные дожди, местами с грозами. Но в юго-восточных регионах нашей страны осадков не предвидится.

Вместе с осадками придет более сильное похолодание. 17 и 18 апреля дневная температура воздуха снизится до +7...+14 градусов.

Теплее будет на юге и юго-востоке Украины - там до четверга, 18 апреля, днем будет +22...+29 градусов. Но после 18 апреля похолодание доберется и до этих регионов - температура воздуха снизится примерно до +24 градусов.

В то же время в остальных регионах 18 апреля средняя температура снизится до +6...+11 днем.

Погода в Украине 17 апреля/ meteoprog

Где будет мокрый снег и температура около 0 градусов

Еще холоднее будет на высокогорье Карпат - 18 апреля там пройдет мокрый снег, ночью и днем там будет около 0 градусов.

"Вот такая расплата за теплое начало апреля", - отметила синоптик.

Погода в Украине 18 апреля/ meteoprog

Где и когда будет -7 градусов

В пятницу, 19 апреля, балканский циклон покинет Украину, поэтому дождей станет меньше. В этот день лишь местами могут быть небольшие дожди, а на севере ночью - умеренные. Суббота, 20 апреля, уже пройдет без осадков.

Но это не означает, что в Украине потеплеет. Температура воздуха всё равно будет оставаться холодной, а кое-где даже опустится еще ниже. Так, в ночь на 20 апреля на высокогорье Карпат будет даже -2...-7 градусов.

"На востоке будет днем до +23, а на остальной территории Украины - +7...+13. Причем в ночь на 20 апреля будет лишь +1...+7 градусов, а на западе и севере на поверхности почвы - даже 0...-3. Более того - на карпатском высокогорье ожидается до -2...-7, а днем лишь +1...+6. Зато на юге и востоке 20 апреля днем будет +13...+19", - рассказала Птуха.

В то же время она предупредила, что после этой волны холода не стоит ожидать стремительного потепления, ведь в воскресенье, 21 апреля, возможно появление нового циклона.

Погода в Киеве 17-18 апреля

17 и 18 апреля в столице Украины будут кратковременные дожди. Наибольшая вероятность осадков 18 апреля. Дожди будут идти до конца недели.

"18 апреля ночью и днем в Киеве +7...+9 градусов, на следующий день температура в светлую часть суток будет оставаться той же, а вот ночью будет +4...+6, а дальше - +2...+4. Однако в последний день недели дневной воздух прогреется до +15 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает с украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украину идет мощный циклон - будут грозы, мокрый снег и заморозки до -4. Циклон и атмосферные фронты на фоне пониженного давления приведут к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях, предупредил синоптик.

Также сообщалось, что центральные области Украины окажутся под атакой непогоды - синоптики предупредили о ливнях с грозами и градом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине влупит +6, будут лить грозовые дожди и будет мощный ветер. Синоптики рассказали, где будет непогода.

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