Грозы, мокрый снег и заморозки до -4: в Украину идет мощный циклон

Циклон и атмосферные фронты на фоне пониженного давления приведут к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях, предупредил синоптик.

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В Украину идет циклон - погода испортится / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в течение ближайших семи дней испортится - температура воздуха снизится, пройдут дожди с грозами. Также ожидается порывистый ветер и заморозки. Такой прогноз погоды озвучил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, синоптические процессы над большей частью Европы изменились, что повлияет и на погоду в Украине - она станет более неустойчивой и влажной по сравнению с первой половиной месяца, пишет meteoprog.

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"Циклоническая деятельность и активизация атмосферных фронтов на фоне пониженного давления приведет к выпадению дождей, особенно в западных и северных областях", - сказал Кибальчич.

Температура воздуха будет колебаться в зависимости от региона. На юго-востоке Украины сохранится теплая погода, а в западные и северо-западные области придет холодный воздух со стороны Балтийского моря и Скандинавского полуострова.

"Поэтому во второй половине недели здесь не исключены заморозки, как на поверхности почвы, так и местами в воздухе", - предупредил синоптик.

Погода в Украине серьезно испортится / meteoprog.com

Погода на сегодня

В понедельник, 15 апреля, днем в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, местами с грозами. Вечером местами в западной части пройдут сильные дожди.

В северных и восточных областях возможны отдельные порывы ветра 15–17 м/с.

Температура воздуха в северных и западных областях днем составит +13…+18 °С, на Буковине и Закарпатье от +18 до +23 °С. В южных, центральных и восточных областях от +19 до +24 °С, в Одесской и Николаевской областях будет еще теплее - столбики термометров покажут +24…+29 °С.

Погода в Украине 15 апреля 2024 / meteo.gov.ua

Погода на завтра

Во вторник, 16 апреля, ожидается неустойчивая погода. Пройдут кратковременные дожди в большинстве областей, кроме южной и центральной частей Украины.

Временами возможны грозы. Ветер на Левобережье юго-западный, в западных областях местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха в северных и западных областях ночью +6…+11°С, днем +12…+17°С. В южных, центральных и восточных областях ночью +11...+16°С, днем +23…+28°С.

Погода в Украине 16 апреля / meteo.gov.ua

Погода в Украине 17 апреля

В среду в большинстве областей, кроме юго-восточной части, пройдут дожди, местами интенсивные. Не исключены грозы.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье и на Донбассе днем местами порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях +2…+7°С, на юго-востоке +10…+15°С. Днем воздух прогреется до +9…+14 °С, на юго-востоке +18…+25 °С.

Погода в Украине 17 апреля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 апреля

В четверг в большинстве областей синоптик прогнозирует неустойчивую погоду с дождями. Кое-где возможны отдельные грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +2…+7°С, днем +7…+12°С. В восточных и южных областях ночью +9…+14 °С, днем +17…+22 °С.

Погода в Украине 18 апреля 2024 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 19 апреля

В пятницу, 19 апреля, в центральных, северных областях, днем также в Закарпатье ожидаются небольшие дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных областях +1...+6°С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-4°С. На остальной территории страны столбики термометров покажут +5…+10 °С. Днем в Украине воздух прогреется до +11…+16°С.

Погода в Украине 19 апреля 2024 / meteo.gov.ua

Погода в Украине 20 апреля

В субботу в западных регионах ожидаются сильные дожди, в Карпатах - с мокрым снегом. Днем небольшие дожди возможны также в Приазовье и на востоке.

Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, в северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3°С. Днем температура воздуха составит +13…+18°С.

Прогноз погоды на 21 апреля

В воскресенье, 21 апреля, неустойчивая, ветреная и дождливая погода предполагается на всей территории Украины.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днем +13…+22 °С, на западе +8…+13 °С.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Прогноз погоды для Украины в апреле - последние новости

Укргидрометцентр также предупреждал, что погода в Украине 15 апреля будет теплой, но дождливой во многих областях. Синоптики предупреждают о грозах.

Погода в Украине в апреле 2024 будет достаточно теплой - показатели близки к норме. В частности, средняя месячная температура прогнозируется в пределах 8-13 градусов тепла, в Карпатах - приблизительно 6-7 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

Теплее будет в большинстве западных областей, а также на Винничине и Одесчине. Столбики термометров поднимутся на 1-1,5 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозируют: среднее месячное количество осадков ожидается 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, что в пределах нормы.

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко ранее также дал прогноз погоды на апрель 2024. По его словам, второй месяц весны удивит сменой температур - после сильного потепления до +25 градусов в первый день месяца, температура воздуха снизится, и во многих регионах пройдут дожди.

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