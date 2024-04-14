УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

Ангелина Подвысоцкая
14 апреля 2024, 18:45
Синоптики утверждают, что на территории южных областях будет теплая погода - до 25 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 15 апреля будет теплой, но дождливой во многих областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о грозах.

погода 15 апреля
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: ventusky

Погода 15 апреля

В Украине 15 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди во многих областях. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

видео дня

"Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°, на Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°; на остальной территории 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 15 апреля в Украине будет тепло, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 5-18 градусов тепла.

погода 15 апреля
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: meteoprog

Погода 15 апреля в Киеве

В Киеве 15 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 12-17°; в Киеве ночью 6-8°, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 15 апреля
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

20:19 Мир
РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"

РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"

20:04 Украина
Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

19:11 Мир
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка 10456

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий 6892

4 области могут вообще остаться без света: эксперт назвал жуткий сценарий

Гороскоп на завтра 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча 5278

Гороскоп на завтра 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря 4638

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину скоро накроет новая магнитная буря

Последние новости

20:19

Конгресс США проголосует помощь Украине на этой неделе, но есть условие – Bloomberg

20:04

РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"Фото

19:23

Произойдет настоящее чудо: что нужно сделать 15 апреля - приметы

19:11

Помощь на $60 млрд: в Конгрессе обнадежили сроками насчет пакета для Украины

18:57

Существует три сценария завершения войны, большинство Украину не устраивает – военный

Для Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - АндрусивДля Украины возможны три варианта завершения войны, Запад тестирует реакцию РФ - Андрусив
18:45

На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

18:44

Бадоев впервые за четыре года собрал семью: показал фото взрослых детей

18:27

От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

18:17

Генерал раскрыл максимальные потери РФ: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов

Реклама
18:09

Как Украине получить системы ПРО, как для Израиля: в Польше назвали способ

17:44

Названа жирная цель Черноморского флота для уничтожения

17:16

"Решения есть": ВСУ ждет усиление – подполковник назвал, что перебросят на фронт

17:04

Ответ на атаку Ирана и действия США: в CNN раскрыли планы Израиля и его союзника

16:43

Как родилась дочь престарелого Петросяна: молодуха путиниста случайно проговорилась

16:37

Использует те же методы, что и РФ: Зеленский осудил атаку Ирана и обратился к США

16:17

Удар по центру управления войск в Луганске: в ВСУ намекнули, чем взорвали россиян

16:10

Войска РФ могут попытаться взять в кольцо Работино: боец ВСУ раскрыл детали

16:05

Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причинаВидео

15:59

Ситуация будет патово-критической: прогноз по помощи США на фоне войны в Израиле

15:59

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Рыбам - путешествие, Овнов подведет здоровье

Реклама
15:43

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Ракам - конкуренция, Львам - растраты

15:13

Передача нового комплекса ЗРК Patriot Украине: в ВСУ назвали вероятные сроки

15:04

Эксперт спрогнозировал, подскочат ли цены на бензин из-за обстрелов

14:45

"На Иисуса похож": Влад Яма кардинально сменил имидж и отрастил длинные волосы

14:44

РФ выбрала новую цель для наступления: экс-советник главы ОП назвал главную угрозу

14:42

Россия готовит новую провокацию на Запорожской АЭС: что произошло

14:29

Как узнать размер трусов: что делать, чтобы выбрать максимально удобное белье

13:43

Когда США примут пакет помощи Украине: эксперт назвал реальные сроки

13:42

Среди молодежи во Франции 50% готовы воевать в Украине ради своей страны - опрос

13:24

Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

13:16

"Техника к чему-то готовится": Гуменюк оценила угрозу наступления РФ на юге

12:50

Россияне хотят захватить высоты, чтобы обстреливать Лиман: боец ВСУ - о продвижении РФ

12:29

Лук не будет портиться и сохнуть месяцами: что нужно сделать с пакетом

12:18

"Мы шокированы": Кейт Миддлтон и принц Уильям заговорили о трагедии

12:15

В Раде объяснили, как украинцы смогут обновить данные без визита в военкомат

11:57

Фронт в Украине парализован, о большом прорыве РФ речь не идет: названа причина

11:54

Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский рассказал о ходе боев

11:29

Призывавшего бомбить Европу и США клоуна-путиниста Куклачева увезли в больницу с инфарктом

11:16

Угроза окружения города: РФ бросила все силы на штурм Часового Яра - офицер ВСУ

11:11

"Этот день изменит судьбу Украины": когда война закончится - прогнозВидео

Реклама
10:57

Китайский гороскоп на завтра 15 апреля: Змеям - проблемы дома, Собакам - осуждение

10:56

Экс-советник главы ОП пояснил, связаны ли проблемы с Patriot c атаками на русские НПЗ

10:29

"Добрый знак": в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу

10:18

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 апреля: Овнам - разногласия, Девам - поездка

09:58

"Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам

09:37

Адвокат объяснила, будут ли в Украине рассылать уже в апреле электронные повестки

09:26

Гороскоп на завтра 15 апреля: Ракам - важная сделка, Рыбам - судьбоносная встреча

09:22

150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

09:00

Атаки Ирана на Израиль: Байден экстренно созвал лидеров стран "Большой семерки"

08:45

Атака на Израиль: США могут ускорить голосование за помощь Украине - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять