На Украину надвигается волна грозовых дождей: где будет свирепствовать непогода

Синоптики утверждают, что на территории южных областях будет теплая погода - до 25 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: pixabay

Погода в Украине 15 апреля будет теплой, но дождливой во многих областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о грозах.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: ventusky

Погода 15 апреля

В Украине 15 апреля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди во многих областях. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°, на Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°; на остальной территории 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +25

По данным meteoprog, 15 апреля в Украине будет тепло, но ожидается дождь. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +13...+25 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 5-18 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: meteoprog

Погода 15 апреля в Киеве

В Киеве 15 апреля будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 12-17°; в Киеве ночью 6-8°, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

Синоптики рассказали о том, что в Европе снова начала бушевать пылевая буря. В Украине начали бояться, что страну атакует новая пылевая буря из Сахары. Однако сообщается, что до 10 апреля ее не следует ожидать, потому что ситуация в стране стабилизировалась.

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