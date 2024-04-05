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"Может быть снова": когда Украину атакует новая пылевая буря из Сахары

Ангелина Подвысоцкая
5 апреля 2024, 17:04
Синоптики утверждают, что ситуация с пылевой бурей из Сахары, которая ранее накрыла Украину, уже стабилизировалась.
пылевая буря
Когда Украину накроет новая пылевая буря / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украину атаковала пыль с самой Сахары и уже отошла на восток. Пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала во время пресс-конференции о том, следует ли украинцам готовиться к новой пылевой буре и когда это может произойти снова.

Сейчас ситуация в Украине стабилизировалась.

"Сейчас в интернете много пишут о том, что может быть снова такое. Действительно, по территории Франции очередная порция пыли поступила в эту страну", - сказала Птуха.

видео дня

В то же время она говорит, что не следует ожидать новую пылевую бурю до 10 апреля.

"Сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и по крайней мере до 10 апреля никакого поступления пыли (из Сахары, - ред) мы не ожидаем ... К нам приходил атмосферный грозовой фронт, который нес с собой больше влаги - облака и осадки. Перед ним было шквалистое усиление ветра. Он поднимал преимущественно пыль и песок нашего местного происхождения. Запыленность атмосферы, которая была от Сахары, при этом сохранялась. Но после прохождения этого атмосферного фронта и влаги, которая поступила на территорию Украины с запада, пыль вымылась из атмосферы. И сейчас уже стабилизировалась ситуация", - отметила Птуха.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.

2 апреля Киев и другие регионы накрыла жесткая пылевая буря из Сахары. Она значительно усилилась из-за штормового ветра. Во многих городах Украины ухудшилась видимость, а ветер "переносил" не только пыль, но и срывал части крыши, валил деревья и "поднимал" мусор.

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